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Экс-жена короля Малайзии заявила, что ее маленькому сыну угрожают

Якобы малыша Леона ждет беда, если его мама не заберет заявление в суд на алименты.

Экс-жена короля Малайзии заявила, что ее маленькому сыну угрожают
Оксана Воеводина опасается за жизнь своего ребенка. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Мисс Москва 2015» и бывшая жена короля Малайзии Оксана Воеводина написала заявление начальнику столичной полиции. Девушка пожаловалась на угрозы жизни ее сына Леона, которого она родила в браке с Мухаммадом V.

Напомним, после фееричной свадьбы в Москве и недолго житья в Малайзии девушку вернули на родину вместе с ребенком. Ее венценосный супруг, который, кстати, отказался от трона, заподозрил, что мальчик — не его сын. Сначала Оксана активно боролась за то, чтобы их семья воссоединилась, а потом потребовала от короля алиментов. Да еще каких — королевских: 2 миллиона рублей в месяц и две квартиры в подарок.

Как сообщает Telegram-канал Mash, еще в середине октября неизвестные люди настояли на встрече с отцом Воеводиной, на которой передали угрожающие послания. Мол, Оксана должна подумать о своем ребенке и забрать из суда иск на алименты — жизнь мальчика зависит от ее действий.

По данному факту юрист Иван Мельников составил обращение в полицию. Вместе с Воеводиной они ждут, что стражи порядка проведут проверку этой информации.

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Экс-жена короля Малайзии заявила, что ее маленькому сыну угрожают
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