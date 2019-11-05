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Бывший король Малайзии не признал сына Оксаны Воеводиной

Мухаммад V считает, что он родился от любовника модели.

Бывший король Малайзии не признал сына Оксаны Воеводиной
Оксана Воеводина с бывшим мужем. Фото https://www.instagram.com/rihanapetra/

Всего год назад состоялась свадьба малазийского короля Мухаммада V и российской модели Оксаны Воеводиной. После он отрекся от престола, а в мае у них родился наследник Леон. Однако уже через месяц пара разошлась. Инициатором бракоразводного процесса являлся бывший король. Он уверен – Оксана изменяла ему, и ребенок родился не от него.

Брошенной модели ничего не оставалось делать, как вернуться на Родину. Девушка поселилась в Подмосковье и стала вести закрытый образ жизни. Однако в социальных сетях опубликовала снимок сына Леона. Многие сочли, что мальчик поразительно похож на своего отца. Но только не самому родителю. Он заявил, что этот ребенок мог быть «сыном любого азиата», пишет Daily Mail.

Факт публикации фото вызвал гнев у малазийского султана. Он решил, что Оксана решила манипулировать судом, пытаясь убедить его, что это ребенок Мухаммада. Впрочем, доказать отцовство не так уж и сложно – через ДНК-тест. Именно это намеренна сделать Воеводина, обратившись в суд. Если бывший супруг не явится на заседание, его автоматически признают отцом. А мальчик станет наследником малазийского трона.

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Звездные детикороль МалайзииОксана Воеводина
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Бывший король Малайзии не признал сына Оксаны Воеводиной
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