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Оксана Воеводина потребовала от бывшего короля Малайзии 2 миллиона в месяц

Именно такую сумму бывшая модель потребовала от своего экс-супруга. Помимо этого она пожелала, чтобы он приобрел для нее недвижимость в Лондоне и Москве. Сам монарх отказывается идти на такие условия.

Оксана Воеводина потребовала от бывшего короля Малайзии 2 миллиона в месяц
Оксана Воеводина с Лолитой Милявской. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Совсем недавно бывшая жена короля Малайзии, российская модель Оксана Воеводина впервые рассказала подробности о своем браке с азиатским монархом. Тогда она заявила, что экс-король оставил ее, когда она была беременна, и заметила, что желает лишь, чтобы Мухаммад V проявил заботу о своем наследнике. 

Тем не менее, оказалось, что это не единственные требования Воеводиной. Инсайдеры сообщили, что Оксана обратилась с новым «ходатайством» к бывшему супругу. Она якобы потребовала от него ежемесячных выплат в размере двух миллионов рублей. Кроме того, «Мисс Москва-2015» попросила еще о двух подарках — квартире в Лондоне за 642 миллиона рублей и Москве — за 96 миллионов. 

Как сообщают СМИ, Мухаммаду не понравилось отношение бывшей супруги. Он напомнил, что ранее уже дарил ей кольцо за 16 миллионов рублей и автомобиль стоимостью 9 миллионов. 

Помимо этого, монарх продолжает сомневаться в собственном отцовстве по отношению к четырехмесячному сыну Воеводиной Леону. Сама же девушка, однако, уверяет, что ребенок очень похож на бывшего короля, и даже согласилась на экспертизу. 

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алиментыжизнь после разводакороль МалайзииМухаммад VОксана Воеводина
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Оксана Воеводина потребовала от бывшего короля Малайзии 2 миллиона в месяц
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