Жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина родила сына

21 мая в одной из немецких клиник своего первенца родила «Мисс Москва» Оксана Воеводина, являющаяся супругой бывшего короля Малайзии. По предположениям, на свет появился мальчик, которому дали весьма необычное для русского слуха имя — Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

В социальных сетях Оксана отметила, что 21 мая 2019 года стал днем, когда ее жизнь разделилась на «до и после». Она отметила, что вся информация об изменениях, которые происходят с женщиной после родов, чистая правда. Кроме того, молодая мама показала фотографию, на которой запечатлены маленькие ножки сына.

Напомним, супругой малайзийского монарха Воеводина стала осенью прошлого года, приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана. После праздничных торжеств Мухаммад V отрекся от престола из-за недовольства выбором супруги-иностранки.