НОВОСТИ

Жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина родила сына

Мальчику дали необычное имя - Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

Жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина родила сына
Оксана Воеводина и Мухаммад V. Фото: ЖУРНАЛ «ТЕЛЕПРОГРАММА»

21 мая в одной из немецких клиник своего первенца родила «Мисс Москва» Оксана Воеводина, являющаяся супругой бывшего короля Малайзии. По предположениям, на свет появился мальчик, которому дали весьма необычное для русского слуха имя — Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

В социальных сетях Оксана отметила, что 21 мая 2019 года стал днем, когда ее жизнь разделилась на «до и после». Она отметила, что вся информация об изменениях, которые происходят с женщиной после родов, чистая правда. Кроме того, молодая мама показала фотографию, на которой запечатлены маленькие ножки сына.

Напомним, супругой малайзийского монарха Воеводина стала осенью прошлого года, приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана. После праздничных торжеств Мухаммад V отрекся от престола из-за недовольства выбором супруги-иностранки.

Вам может быть интересно:

Самые страшные победительницы конкурсов красоты, от которых становится не по себе Беременную жену короля Малайзии Оксану Воеводину заметили в обществе неизвестного мужчины в Москве Женившийся на «Мисс Москва» монарх отказался от трона

Тэги:

король МалайзииОксана Воеводинарождение сына
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина родила сына
Интересно?
Поделись с друзьями: