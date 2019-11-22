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Как затмить секс-скандал?: Асмус посетила детский утренник

Возлюбленная Гарика Харламова уделила внимание пятилетней дочке Анастасии.

Как затмить секс-скандал?: Асмус посетила детский утренник
Кристина Асмус и Гарик Харламов (Фото: Globallookpress.com)

Кристина Асмус после истории с постельными сценами в фильме «Текст» пришла на детский утренник к пятилетней дочке Анастасии. Знаменитость провела уикенд в компании мужа Гарика Харламова и маленькой наследницы. Звездных родителей пригласили на их первое мероприятие в детском саду. Об этом артистка рассказала верным почитателям.

«Первый утренник Анастасии», — отметила Кристина, поделившись семейном кадром с улыбающимся мужем.

В недавней беседе с поклонниками супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова призналась, что в будущем вряд ли согласится на съемки в постельных сценах. При этом знаменитость напомнила хейтерам о том, что работа в кино и личная жизнь — это абсолютно две разные истории, которые не должны пересекаться. Актриса посоветовала звездным коллегам не отказываться от участия в качественном кино из-за «моралистов», не способных понять, что работа на площадке никак не связана с отношениями внутри семьи, пишет «Российская газета». Примечательно, что муж Кристины полностью поддерживает избранницу, не сомневаясь в ее чувствах и верности.

Кристина Асмус с мужем Гариком Харламовым и дочкой Анастасией
Кристина Асмус вместе с Гариком Харламовым пришла на утренник к дочери Анастасии (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Ранее Асмус объяснила, почему они с возлюбленным не носят обручальные кольца, назвав эту традицию простой формальностью. Кроме того, у мужа актрисы есть аллергия на металлы. Гарик уже давно отказался от любых металлических аксессуаров и даже ремней с пряжкой.

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Тэги:

Александр ПетровГарик Харламовдети звездЗвездные детиКристина АсмусНовости googleФильм «Текст»
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Как затмить секс-скандал?: Асмус посетила детский утренник
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