Как затмить секс-скандал?: Асмус посетила детский утренник

Кристина Асмус после истории с постельными сценами в фильме «Текст» пришла на детский утренник к пятилетней дочке Анастасии. Знаменитость провела уикенд в компании мужа Гарика Харламова и маленькой наследницы. Звездных родителей пригласили на их первое мероприятие в детском саду. Об этом артистка рассказала верным почитателям.

«Первый утренник Анастасии», — отметила Кристина, поделившись семейном кадром с улыбающимся мужем.

В недавней беседе с поклонниками супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова призналась, что в будущем вряд ли согласится на съемки в постельных сценах. При этом знаменитость напомнила хейтерам о том, что работа в кино и личная жизнь — это абсолютно две разные истории, которые не должны пересекаться. Актриса посоветовала звездным коллегам не отказываться от участия в качественном кино из-за «моралистов», не способных понять, что работа на площадке никак не связана с отношениями внутри семьи, пишет «Российская газета». Примечательно, что муж Кристины полностью поддерживает избранницу, не сомневаясь в ее чувствах и верности.

Ранее Асмус объяснила, почему они с возлюбленным не носят обручальные кольца, назвав эту традицию простой формальностью. Кроме того, у мужа актрисы есть аллергия на металлы. Гарик уже давно отказался от любых металлических аксессуаров и даже ремней с пряжкой.