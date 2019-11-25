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От жесткого секса к искусственному интеллекту: Кристина Асмус преобразилась

Актриса сменила образ сексуальной девчонки на нечто невообразимое.

От жесткого секса к искусственному интеллекту: Кристина Асмус преобразилась
Кристина Асмус. Фото: Кудрявов Борис / Архив "ЭГ"

Звезда фильма «Текста» и основа всех скандалов, с ним связанных, актриса Кристина Асмус, показала себя в новом образе. Актриса решила принять участие в новом необычном проекте, в котором не будет обнаженных сцен.

Девушка покажет себя во всей красе в научном спектакле для всей семьи. Гости насладятся интерактивным новогодним представлением с уникальной катушкой Теслы, а сама Кристина появится перед зрителями в образе… искусственного интеллекта, причем гости будут видеть только ее голову. Как заявляет актриса, подобный опыт будет для нее в новинку и результат может оказаться непредсказуемым.

Комментаторы в официальном аккаунте звезды в Instagram уже начали проявлять чудеса остроумия:

«Что нас ждёт?) Интим с роботом?» — теряется в догадках пользователь oppaoppa162.

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голограммаИскусственный интеллектКристина АсмусНовости googleспектакль
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От жесткого секса к искусственному интеллекту: Кристина Асмус преобразилась
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