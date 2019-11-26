ЗВЕЗДЫ

«Надюша в восторге»: Навка устроила тренировку с дочкой на озере

Фигуристка обнаружила, что возле ее дома образовался чистый лед.

«Надюша в восторге»: Навка устроила тренировку с дочкой на озере
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com/

Татьяна Навка на днях вернулась из отпуска. Целую неделю она провела с семьей в ОАЭ. Спортсменка наслаждалась теплой погодой и приятным обществом. Рядом с ней была сестра Наташа, маленькая племянница Дарья и дочки: Саша и Надежда. Впереди у фигуристки много работы. Почти весь декабрь она будет выступать со своим ледовым шоу. Ее пятилетняя наследница, к слову, примет участие в новогоднем ледовом спектакле «Спящая красавица».

А пока у Навки есть время подготовиться к важному дню. Она сама тренирует пятилетнюю дочку. Накануне спортсменка обнаружила, что озера возле ее дома замерзло. Она решила там покататься с девочкой и за одно устроить ей тренировку. В соцсети Татьяна поделилась завораживающими кадрами. Она одновременно с наследницей делает элемент из фигурного катания, который называют «ласточка». А на видео Надя уже сама катается, сначала спиной, а потом начинает крутиться. «Выезд! Молодец!», — командует ей мама.

«Какая красота рядом с домом!!! Впервые вижу такой чистый замерзший лёд! Надюша в восторге, так же как и я когда-то в детстве! Мы с мамой и папой выходили кататься на свежем воздухе на замерзшей реке!!! Счастья было! Такие искренние и чистые эмоции радости, восторга и счастья!», — поделилась Навка.

«Команда выезд была четкая и шикарна исполненная. Молодец, какая малышка», — восхитилась увиденным Анна Семенович. Поклонники тоже похвалили маленькую наследницу. «Вот что значит человек занимается любимой работой. Мама и дети все при деле», «Надюша прелесть. Детские эмоции самые настоящие», «Как она классно катается, звёздочка», «Вы с доченькой прямо как в парном катании», — стали писать подписчики. Некоторые выразили опасения, что лед еще тонкий, так как сильных морозов не было. Они удивились, что Татьяна подвергла опасности дочку.

Но стоит отметить, что на замершем озере покаталась и семья Газмановых. Олег вместе с супругой Мариной накануне тоже надели коньки и тоже вышли на лед. «Первый лёд! Жесть. Слабонервным не смотреть!», — сразу заявил певец. он заботлив завязал жене шнурки и следил за тем, как она передвигается по заледеневшей поверхности.

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Звездные детироссийские фигуристкиТатьяна Навка
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«Надюша в восторге»: Навка устроила тренировку с дочкой на озере
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