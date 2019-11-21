Звездный стиль

Эксперт по стилю раскритиковал молодящуюся Кожевникову в короне и алом платье

Актриса отпраздновала день рождения 14 ноября, но снимки с праздника опубликовала лишь на днях.

Эксперт по стилю раскритиковал молодящуюся Кожевникову в короне и алом платье
Мария Кожевникова. фото: globallookpress.com

Мария Кожевникова успела проявить себя, как актриса, политический деятель и мама. Она воспитывает троих сыновей, что уже вызывает восхищение у многих. К тому же знаменитость следит за собой и подчеркивает свою женственность элегантными нарядами. Не так давно во время поездки в Париж она сразила всех облачившись  в песочный тренч. Поклонники надеются, что артистка вскоре решится завести четвертого ребенка и это будет девочка.

А пока, Мария остается единственной представительницей прекрасного пола среди сыновей-рыцарей и супруга. Возможно поэтому, она решила почувствовать себя принцессой. На вечеринке, в честь дня рождения, актриса предстала в алом платье в пол с глубоким декольте почти до пупка, вышивкой и стразами на юбке, а также с диадемой на голове. Она весь вечер провела компании близких и друзей. К ночи свой наряд Кожевникова сменила на сверкающее изумрудное платье. Ей исполнилось 35 лет, но об этом сложно догадаться, не заглянув в ее паспорт.

«Этот вечер останется в моих самых лучших воспоминаниях», — заявила звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что красный цвет к лицу артистке, а другие посчитали, что ее декольте должно было быть скромнее. Специально портала Teleprogramma.pro образ Марии оценила Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю.

«Кожевникова в красном платье с маленькой диадемкой на голове. Тетя, вспомни сколько тебе лет. Уже пора перестать изображать из себя принцессу. Самое интересное, что второе платье из достаточно плотных кружев красивого сине-зеленого цвета. В нем она уже представлена в нужном свете, в нем она выглядит более достойно, чем в этом красном платье аля принцесса. Это ужасно. Когда любая взрослая женщина пытается изобразить из себя девочку, это всегда выглядит не комильфо», — высказалась Елена.

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Эксперт по стилю раскритиковал молодящуюся Кожевникову в короне и алом платье
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