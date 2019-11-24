Сябитова, Кожевникова и другие звезды поздравили россиянок с Днем матери

В День матери певица Жасмин, актриса Мария Кожевникова и другие знаменитые женщины рассказали Teleprogramma.pro о том, как они воспитывают своих детей.

Мама — человек, который дает нам жизнь и на протяжении всей этой жизни любит нас и поддерживает, несмотря ни на что. Но быть мамой, тем не менее, непросто, ведь перед каждой из этих женщин стоит огромный список задач — помимо того, чтобы просто растить ребенка и заботиться о нем, она должна научить его взаимодействовать с этим миром, помочь ему найти в этом мире свое место и просто стать хорошим человеком.

В это воскресенье, 24 ноября, в России отмечается День матери. Портал Teleprogramma.pro в преддверии праздника пообщался с несколькими знаменитыми мамами и попытался узнать, в чем же состоит их личный секрет воспитания детей.

Жасмин

Певица Жасмин — мама троих детей. Ее первенцу Мише сейчас 22 года, дочке Маргарите — 7 лет, а младшенькому, Мирону, — 3 года. Старший сын часто повторяет, что в плане воспитания он был «экспериментальным» ребенком, потому как родился он, когда Жасмин было всего 19 лет, и с ним она училась быть мамой. Тем не менее, подход к материнству у нее за все эти годы не изменился.

«Могу сказать, что для меня самый главный принцип в воспитании детей – слушать каждого из них и одинаково серьезно относиться к тому, что для них сейчас важно, даже если с позиции взрослого их проблемы кажутся мелочами. Когда ко мне одновременно Миша приходит поговорить про свои уже совсем взрослые дела, про девушек, диплом или работу, Маргарита переживает, хорошо ли она выучила стишок в школу, а младший в это время плачет, что игрушка сломалась и каша невкусная, нельзя отмахиваться ни от одного ребенка, даже если голова идет кругом. Да, в глобальной вселенной проблема несладкой каши едва ли заметна, но для вселенной малыша это может быть целой трагедией, которую мама просто обязана мягко решить. Когда в детях начинает проявляться склонность к какому-либо новому виду деятельности, мы с мужем их всячески поддерживаем, даже если не всегда разделяем их увлечения. Например, наша Маргарита занимается гимнастикой, английским языком, ходит в музыкальную школу, рисует, играет в теннис и шахматы, да и вообще проявляет интерес очень ко многим вещам. Но когда она заявила, что хочет заниматься боксом, мы с мужем были, мягко говоря, шокированы, и тем не менее согласились сводить ее на пробное занятие. К счастью, дочка вскоре сама передумала и направила свою энергию в более мирное русло.

Еще одно непреложное правило в нашей семье – проводить праздники с семьей, а не на работе, и обязательно устраивать что-то для детей: пригласить Деда Мороза, сходить вместе в детский парк развлечений или придумать что-то еще. У артистов, как вы понимаете, как раз в праздники больше всего запросов на выступление, но для меня Новый год, все дни рождения и важные даты – это святое время для семьи и детей. Дети должны чувствовать, что они для нас – самое важное, что семья – это то место, где их будут любить всегда».

Дарья Сагалова

Актриса и хореограф Дарья Сагалова, которую вся страна знает как Свету Букину из сериала «Счастливы вместе», в апреле 2019 года тоже стала многодетной мамой. Девочка, выросшая единственным ребенком в семье, всегда мечтала, что у нее самой будет несколько детей, и вместе с мужем Константином они эту мечту уже реализовали.

Звезда признается, что, как мама, она очень ответственная и воспитывает их сама, не «спихивая», как это бывает во многих семьях, все заботы на бабушек и нянь.

В беседе с нашим корреспондентом Дарья тоже озвучила свой главный секрет воспитания.

«Любить своих детей, проводить с ними максимальное количество времени и верить в них», — сказала она.

Мария Кожевникова

Актриса театра и кино, экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова — еще одна многодетная мама, причем у нее подрастает маленькая футбольная команда — трое мальчишек-сорванцов.

«Самое главное – это, само собой, любовь и забота, но не менее важно индивидуально подходить к каждому ребенку и не проецировать на него свои нереализованные желания и мечты. Нужно понять, что каждый человек – это личность, и он рождается уже с какой-то своей миссией, своими потребностями, желаниями. Нельзя ни в коем случае давить на него при выборе профессии, спорта. Всегда надо руководствоваться желаниями самого ребенка. Не надо отдавать его в бокс, если он хочет играть на скрипке. И если он начал заниматься спортом, не требуйте от него, чтобы он стал олимпийским чемпионом».

Мария отмечает, что родитель должен уважать своего ребенка и поддерживать его всегда — и когда он добивается успеха, и в случае неудач. Три недели назад на товарищеском футбольном турнире, где играли пятилетние дети, ей пришлось наблюдать противоположную ситуацию — отец, недовольный игрой своего сына, начал кричать на него при всех, обзывать последними словами. При этом только Кожевникова вступилась за малыша, а стоявшие рядом отцы других детей стояли и ничего не делали.

«Я понимаю, что родители вкладывают в это деньги, платят за секцию, для них это может быть тяжело. Но такого отношения к ребенку я понять не могу. У меня было желание написать в органы опеки, чтобы они с этим разбирались. Потому что это просто уничтожение психики ребенка. Если сейчас это незаметно, то позже обязательно проявится либо проблемами со здоровьем, либо в становлении ребенка как личности», — переживает актриса.

Роза Сябитова

Знаменитая телесваха, ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова чуть старше и, возможно, опытнее предыдущих мам. Детство ее сына и дочери пришлось на 90-е годы, когда жили они вчетвером в маленькой «однушке». Жили небогато, но были при этом счастливы.

«Я всегда старалась быть рядом с детьми, чтобы коленки разбитые им мазать и сказки на ночь рассказывать. Потому и карьеру я начала строить уже ближе к 50-ти годам, и, в принципе, никогда об этом не жалела».

Всю себя Роза Раифовна посвящала семье, и сейчас, когда Денис с Ксюшей повзрослели и «вылетели из гнезда», мы видим, что у нее всё получилось — дети прекрасно воспитаны, не избалованы, самостоятельны, всегда готовы поддержать друг друга и свою любимую маму.

Поздравляем всех мам, что читают эти строки, с их «профессиональным» праздником и желаем счастья им и их детям!