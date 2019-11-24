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Поклонская вступилась за Софию Ротару и пригласила ее на кофе

Российский депутат приветствует гастроли украинских звезд в нашей стране.

Поклонская вступилась за Софию Ротару и пригласила ее на кофе
Наталья Поклонская пригласила Софию Ротару на чашку кофе. Фото: Komsomolskaya Pravda

Депутат Госдумы России и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская вступилась за украинскую певицу Софию Ротару, которую сейчас резко критикуют многие коллеги по сцене и общественные деятели.

Напомним, 72-летняя артистка в последние годы нелестно отзывалась о нашей стране на фоне событий на Украине, поддерживала действия ВСУ и президента Петра Порошенко. Какое-то время она даже не ездила с концертами в Россию, но недавно выяснилось, что звезда возвращается. У нее запланированы участие в ряде музыкальных телепроектов и корпоративы.

Многие известные люди высказываются, что теперь Ротару нечего делать в нашей стране, а зрителям стоит байкотировать ее концерты. Но Поклонская призвала не смешивать в который раз искусство и политику.

«Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан. От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому», — написала Наталья Владимировна в своем Telegram-канале.

Политик назвала гастроли украинских звезд в РФ и поездки наших певцов на Украину отличным шагом для нормализации отношений двух стран. Поклонская даже пригласила Ротару к себе на чашку кофе, чтобы обсудить ее недовольство политической обстановкой.

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Поклонская вступилась за Софию Ротару и пригласила ее на кофе
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