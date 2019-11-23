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«Девушки всегда отличались непостоянством»: Лоза объяснил поведение Ротару

Музыкант заявил, что певица занимает выгодную ей позицию.

«Девушки всегда отличались непостоянством»: Лоза объяснил поведение Ротару
Лоза считает, что Ротару применила "формулу вежливости"/http://globallookpress.com/

Певец Юрий Лоза объяснил, почему певица София Ротару так часто меняет свою позицию относительно России. Напомним, что ранее она открыто критиковала нашу страну, считая ее агрессором. Однако не так давно прошла информация, что звезда собирается выступить на «Песне года», а потом дать большой гастрольный тур по городам нашей страны. Кроме того, по слухам, она частый гость в России на корпоративах богатых и влиятельных людей.

София Ротару. Фото
Ротару собирается вернуться в Россию с гастролями/http://globallookpress.com/

«Девушки всегда отличались непостоянством», — сказал Юрий Лоза, объясняя странное поведение звёздной исполнительницы.

Как считает музыкант, на Украине есть особые требования к артистам. Если исполнитель хочет, чтобы его гастрольный тур по стране прошел с успехом, то он должен открыто объявить, что ненавидит Россию, а еще лучше помахать украинским флагом.

Как считает исполнитель, сейчас София Ротару поменяла свою позицию, потому что хочет выступать в российских городах. Отсюда и ее слова, что она любит Россию больше всего на свете. Лоза добавил, что в данном случае Ротару проявила так называемую «формулу вежливости», сообщает «Царьград».

Добавим, что известная ведущая Ангелина Вовк не так давно сказала, что Софии Ротару после ее неоднозначных и скандальных высказываний в адрес России лучше в нашей стране не появляться. Она посетовала эстрадной исполнительнице быть последовательной в своих словах и действиях.

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«Девушки всегда отличались непостоянством»: Лоза объяснил поведение Ротару
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