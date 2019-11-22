«Нечего Ротару делать в России»: Манукян нелестно отозвался о певице

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян заявил, что певице Софии Ротару нужно запретить въезд на территорию России.

«Полностью поддерживаю позицию Ангелины Михайловны Вовк, долгие годы бессменной ведущей «Песни года». Нечего Ротару делать в России. Особенно после ее прошлогоднего отказа ехать на «Песню года». И еще она заявила о финансировании украинской армии», — заявил Давид Манукян.

Как сказал эксперт, «Песня года» с успехом пройдет и без Ротару. Мероприятие от этого нисколько не потеряет в статусе. Более того, он считает, что Софию Ротару следовало бы лишить звания народной артистки СССР. Как он считает, яркая исполнительница его просто недостойна после своих неоднозначных и крайне критических в сторону России высказываний.

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Манукян призвал игнорировать выступления Ротару на территории нашей страны. Он не понимает, почему она нелестно отзывается о России. но при этом зарабатывать почему-то приезжает именно сюда, сообщает портал Dni.ru.

Ранее ведущая Ангелина Вовк заявила, что она бы не советовала Ротару ехать в Россию. Как считает телеведущая, исполнительница будет выходить на сцену и рассказывать, какие зрители хорошие. При этом ранее она откровенно оскорбляла многих россиян. Вовк считает, что нужно быть последовательным в своих словах и поступках.