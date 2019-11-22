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«Нечего Ротару делать в России»: Манукян нелестно отозвался о певице

По словам эксперта, исполнительницу стоило бы лишить звания народной артистки.

«Нечего Ротару делать в России»: Манукян нелестно отозвался о певице
Ротару хочет приехать в Россию на заработки/http://globallookpress.com/

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян заявил, что певице Софии Ротару нужно запретить въезд на территорию России.

София Ротару. Фото
Манукян считает, что Ротару не место в России/http://globallookpress.com/

«Полностью поддерживаю позицию Ангелины Михайловны Вовк, долгие годы бессменной ведущей «Песни года». Нечего Ротару делать в России. Особенно после ее прошлогоднего отказа ехать на «Песню года». И еще она заявила о финансировании украинской армии», — заявил Давид Манукян.

Как сказал эксперт, «Песня года» с успехом пройдет и без Ротару. Мероприятие от этого нисколько не потеряет в статусе. Более того, он считает, что Софию Ротару следовало бы лишить звания народной артистки СССР. Как он считает, яркая исполнительница его просто недостойна после своих неоднозначных и крайне критических в сторону России высказываний.

Манукян призвал игнорировать выступления Ротару на территории нашей страны. Он не понимает, почему она нелестно отзывается о России. но при этом зарабатывать почему-то приезжает именно сюда, сообщает портал Dni.ru.

Ранее ведущая Ангелина Вовк заявила, что она бы не советовала Ротару ехать в Россию. Как считает телеведущая, исполнительница будет выходить на сцену и рассказывать, какие зрители хорошие. При этом ранее она откровенно оскорбляла многих россиян. Вовк считает, что нужно быть последовательным в своих словах и поступках.

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Тэги:

Ангелина ВовкДавид МанукянСофия Ротару
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«Нечего Ротару делать в России»: Манукян нелестно отозвался о певице
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