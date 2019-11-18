Ротару возвращается в Россию на заработки

Только за один корпоратив певице платят от 3 до 4 млн рублей.

София Ротару приезжает в Россию, чтобы выступить сразу в нескольких проектах. В этом году она согласилась принять участие в программе «Песня года» на «России 1», которую покажут 1-2 января. А также в фестивале «Легенды ретро FM», он пройдет 14 декабря, сообщает КП.

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Кроме того, София Михайловна не откажет себе в корпоративах. Вот ведь, где хлеб! По данным издания, здесь Ротару ждет выручка примерно от 3 до 4 млн рублей за одно выступление. Кстати, билеты на «Песню года» (пройдет в концертном зале «ВТБ Арена») тоже не из дешевых. В настоящее время все бюджетные варианты уже распроданы, остались только стоимостью от 6 тыс. рублей.

Кроме того, стало известно, что извечная конкурентка Ротару Алла Пугачева тоже появится в Новый год на телевидении, но на Первом канале. В ночь с 31-го декабря на 1 января.