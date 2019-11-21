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Битва за Евровидение: у Бузовой появился достойный конкурент

Александр Панайотов готов защищать честь России на главном европейском песенном конкурсе.

Битва за Евровидение: у Бузовой появился достойный конкурент
Александр Панайотов/Фото: https://www.instagram.com/p/B3sFI5yo4vt/

У метившей на «Евровидение» Ольги Бузовой появился опытный конкурент. 35-летний Александр Панайотов готов представить Россию на главном песенном конкурсе. О том, что он был бы рад попытать силы, сам Александр рассказал журналистам 21 ноября. Артист отметил, что ни для кого не секрет – лично для него бы эта возможность была очень радостной, ведь пробиться на европейскую сцену он пытается аж с 2005 года.

«Каждый год я себя открываю в каких-то шорт-листах, но ничего не происходит. Если в грядущем году будет конкретное предложение, я, конечно же, соглашусь», — отметил он для Daily Storm.

Александр также подчеркнул – тому, что на это место претендует Ольга Бузова, он не удивлен. На сегодняшний день тенденция такова, что не всегда на песенный конкурс едут профессиональные исполнители. С подобным парадоксом сам Панайотов давно уже смирился.

«К счастью, не Ольга Бузова принимает решение, кто поедет на «Евровидение». Хотелось бы, чтобы нашу страну представлял кто-то более музыкальный», — подчеркнул он.

Напомним: на отборочном этапе в 2005 году Панайотов вместе с Чумаковым заняли пятое место. Уже в 2007 и 2008 годах Александр стал вторым в гонке за путевкой. В 2009 Панайотов отбирался на Украине и уступил первое место Лободе, а в 2010 вновь попытал счастье в России и занял шестое место.

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Тэги:

"Евровидение 2020"Александр ПанайотовмузыкаОльга Бузова
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Битва за Евровидение: у Бузовой появился достойный конкурент
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