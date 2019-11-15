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«Не всегда попадает в ноты»: Пригожин проехался по Бузовой перед Евровидением

Продюсер оценил шансы певицы. Она не хуже кого-то, уверен Пригожин.

«Не всегда попадает в ноты»: Пригожин проехался по Бузовой перед Евровидением
Иосиф Пригожин. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Новость о том, что Ольга Бузова собирается представлять нашу страну на конкурсе «Евровидение», ошарашила многих. Издание НСН получило комментарий по этому непростому вопросу у продюсера Иосифа Пригожина. Если коротко, то мужчина заявил, что сильные вокалисты для этого конкурса не требуются и что все могло быть гораздо хуже, то есть Бузова — это еще «не самое дно».

По словам продюсера, никто не может запретить певице выступить на Евровидении, бывали там люди и похуже, чем Бузова, ведь не важно кто будет петь, конкурс давно уже не про вокальные данные. Впрочем, на этой ноте мужчина хвалить певицу закончил, заявив, что Ольга Бузова не всегда может попасть в ноты.

Как заметил Иосиф Пригожин, современная музыкальная индустрия — это «фрик-шоу», ведь именно подобные мероприятия собирают полные залы восторженных фанатов, умение качественно петь больше не требуется.

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ЕвровидениеИосиф ПригожинОльга Бузова
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«Не всегда попадает в ноты»: Пригожин проехался по Бузовой перед Евровидением
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