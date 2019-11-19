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Хитрец Шаляпин: певец тайно взял биологические материалы у сына для нового ДНК-теста

Певец подозревает, что Татьяна Гудзева могла подделать результаты первой экспертизы на отцовство.

Хитрец Шаляпин: певец тайно взял биологические материалы у сына для нового ДНК-теста
Прохор Шаляпин. фото: globallookpress.com

Прохор Шаляпин — певец и позер. Он обожает не только светскую жизнь, но и словно специально устраивает скандалы вокруг своей личной жизни. Еще в прошлом году артист стал встречаться с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Они сразу отметили, что не будут спешить со свадьбой, но влюбленные задумались о детях. Однако бывшая девушка певца Татьяна Гудзева неожиданно объявила, что уже ждет наследника от Прохора.

В июле Гудзева родила сына Федора. Несмотря на то, что родные звезды не хотели принимать ее с ребенком, не так давно Шаляпин навестил наследника. Более того, девушка сделала ДНК-тест, который подтвердил отцовство певца. А в эфире передачи «На самом деле» она объявила, что Прохор вернулся к ней.

«Мы с ним начали прочно общаться месяц назад, а живет он у меня около двух недель. Я уже давно говорила, что мы с ним не прекращали общаться», — подчеркнула Татьяна. «Сейчас все изменилось, потому что около месяца назад я узнала, что мне скинули подписчики в соцсетях фотографии Виталины с другим мужчиной. И я сообщила Прохору об этом. Он захотел посмотреть и приехал ко мне», — отметила девушка.

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Татьяна Гудзева заявила, что Прохор живет с ней. фото: кадр из передачи «На самом деле»

После этого эксперты задали героине вопросы. Она призналась, что готова пойти на все, чтобы вернуть Шаляпина, даже на обман. Сам певец подтвердил, что приезжал к Татьяне и даже охмурил ее, но с определенной целью. «Убедиться в том, что это мой ребенок или не мой. Конечно, мне пришлось пойти на многое, чтобы получить доступ к ребенку», — сказал артист. Он признался, что тайно взял биологический материал сына, чтобы сделать второй ДНК-тест на отцовство.

Шаляпин с сыном и Гудзевой. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Неожиданно Гудзева стала утверждать, что обо всем знала, но ей никто в студии не поверил. Прохор пояснил, что до объявления результатов экспертизы они с Виталиной поставили отношения на паузу. Если второй тест подтвердит отцовство, то артист заверил, что признает ребенка. Но детектор лжи показал, что артист искренне надеется, что ребенок Татьяны окажется не его сыном.

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Виталина Цымбалюк-РомановскаяДНК-тестПередача "На самом деле"Прохор ШаляпинТатьяна Гудзева
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Хитрец Шаляпин: певец тайно взял биологические материалы у сына для нового ДНК-теста
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