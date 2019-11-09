Звездные истории

«Прохор помогает всем своим женщинам»: Цымбалюк о новорожденном сыне Шаляпина

Экс-возлюбленная артиста Татьяна Гудзева выложила фотографию, на которой певец укладывает малыша спать. Корреспонденты Teleprogramma.pro попытались выяснить, чей на самом деле это ребенок.

«Прохор помогает всем своим женщинам»: Цымбалюк о новорожденном сыне Шаляпина
Прохор Шаляпин. Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official/

Отношения Прохора Шаляпина с участницей реалити-шоу Татьяной Гуздевой закончились задолго до романа с Виталиной Цымбалюк-Романовской… Однако вскоре после расставания Татьяна преподнесла артисту сюрприз! Месяц назад девушка родила сына Федора, а отцом назвала Шаляпина.

На днях же молодая мать вновь решила пощекотать поклонникам нервишки. Она вдруг выложила фото Шаляпина, который умиляется «названому сыну» в детской кроватке. Трогательный снимок девушка подписала: «Отец вернулся», а вместо геолокации: «Дом, где живет любовь».

После такого даже у самых преданных поклонников пары Шаляпина и Цымбалюк зародились сомнения. А не переметнулся ли Прохор? Ведь молодой человек еще недавно был весьма легкомысленен в делах амурных.

Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин. Фото: https://www.instagram.com/tati_milli/

Слухи посмешил опровергнуть сам же артист. В разговоре с нашим корреспондентом он заметил, что это был «дружеский визит». А вот является ли он отцом, покажет ДНК-тест.

«Не понимаю, почему Татьяна выставила эту фотографию. Так что вопросы к ней, чего она этим добивается, — признался Шаляпин Teleprogramma.pro. — А вот комментариев по этому поводу дать не могу. Это был дружеский визит».

Виталина же лишь рассмеялась на вопрос, не расстались ли они с Шаляпиным.

«У меня такой информации точно нет», — отшутилась она.

А также добавила, что с самого начала обещала не ревновать Прохора к девушкам и держит слово.

«Он просто такой человек, что стремится помогать всем своим женщинам, — добавила она. — Про Татьяну я не знаю, но версии у меня две.

Первая и самая вероятная — это реклама детских кроваток. А вторая, что Прохор зашел по-дружески. В любом случае, в ближайшие две-три недели уже будут результаты ДНК-теста.

Если это действительно его сын, то я поддержу и отнесусь положительно к его благому намерению помогать ребенку».

Татьяна Гудзева
Татьяна Гудзева. Фото: https://www.instagram.com/tati_milli/

Напомним, ранее Шаляпин долгое время считал сына Анны Калашниковой, Даниила, своим наследником.

Однако подруга артиста сама же шокировала публику, заявив, что отец ее ребенка — бизнесмен, с которым у нее был непродолжительный роман. Но с мальчуганом певец общается до сих пор, даже после расставания с его мамой.

А как думаете вы, стал ли Прохор на этот раз отцом?

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Тэги:

Виталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор ШаляпинТатьяна Гудзева
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«Прохор помогает всем своим женщинам»: Цымбалюк о новорожденном сыне Шаляпина
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