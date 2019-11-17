Шаляпина 12 раз выгоняли из Гнесинки, а Джигурда в институте познакомился с первой женой

17 ноября во всем мире отмечается праздник, аналогичный нашему российскому Татьяниному дню — Международный день студентов. Практически для каждого из нас студенческие годы являются поистине счастливым временем, наполненным теплыми воспоминаниями, и это связано не только с учебой, но прежде всего, с дружбой, с новыми знакомствами, началом самостоятельной жизни.

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, а чем студенческие годы запомнились звездам нашего шоу-бизнеса. Об этом нашим читателям рассказали три успешных и всем знакомых представителя мира искусства.

Виктория Макарская: поcтупила в ГИТИС после начала учебного года

С тех пор, как певица и продюсер Виктория Макарская закончила Российский институт театрального искусства (ГИТИС) по специальности «режиссёр эстрады», прошло уже более 20 лет. Сокурсники стали ее настоящими друзьями и даже по прошествии двух десятилетий они постоянно общаются и дружат. Именно с институтом, уверяет Виктория, связаны самые смешные и весёлые истории в её жизни. И даже момент ее поступления в этот вуз был забавным и не таким, как у всех.

«Курс уже не просто был набран, все уже учились, когда я, певица из Белоруссии, вдруг решила непременно поступить в ГИТИС на факультет режиссуры эстрады. Знаменитый академик Иоаким Георгиевич Шароев, у которого учились почти все наши артисты, спокойно поднимался по лестнице в аудиторию, когда я налетела на него со словами: «Возьмите меня учиться! Я очень талантливая!». Академик на меня даже не взглянул, просто тихо сказал: «Раз талантливая, значит приходи поступать как все, в следующем году». Я бежала за ним до 4-го этажа и, как только он открыл дверь на кафедру, увидела преподавателей, которые собрались вместе попить чаю. И я поняла, что мой звёздный час настал. Либо сейчас, либо никогда. Я протиснулась в дверь, скинула пальто и бросившись к пианино, начала играть и петь «Арию кающейся Марии Магдалины» из оперы «Иисус Христос – суперзвезда».

Все онемели, а Иоаким Георгиевич, даже не смотря в мою сторону, спокойно снял пальто и сел за стол. Тогда я вскочила и начала с выражением читать стихи Марины Цветаевой. Педагоги смотрели на меня, широко раскрыв глаза, а Иоаким Георгиевич молча перебирал бумаги на столе, по-прежнему не обращая на меня ни малейшего внимания. И тогда я начала танцевать вальс. Одна! В аудитории раздался дружный смех, и восторженная оценка: «Какой замечательный типаж! Enfant terrible!». Даже не подняв на меня глаз, продолжая перебирать бумаги, Иоаким Георгиевич тихо сказал: «Талантливо! Я беру вас учиться. Но только при одном условии: русский язык и историю вы должны сдать на «отлично». Иначе не возьму!»

Кстати, знаменитого академика Виктория не подвела — сдала предметы на «пять», и по специальности тоже получила на госэкзаменах высший балл.

Прохора Шаляпина 12 раз отчисляли из Гнесинки

Певец Прохор Шаляпин сперва учился в знаменитом училище имени М.М. Ипполитова-Иванова, которое закончили Алла Пугачева, Людмила Зыкина, Жанна Агузарова и многие другие талантливые люди, а затем поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. С ней у него связано множество забавных воспоминаний — о вкуснейших пирожках из местной столовой, о друзьях, и, конечно же, о преподавателях.

«Меня 12 раз отчисляли из академии за то, что я не мог сдать сольфеджио. Наш преподаватель, знаменитая Берак Ольга Леонидовна, заставляла нас учить ритмы. У нее были свои ритмические учебники, и мы должны были уметь двумя руками одновременно выдавать разные ритмические рисунки. И у меня не всегда это получалось и всё было очень плохо, что Ольга Леонидовна мне ставила «двойки» и меня отчисляли. По закону, если ты пересдаешь несколько раз и постоянно у тебя «два», то тебя отчисляют. Так что я постоянно висел на доске отчислений.

Могу сказать, что у Ольги Леонидовны были любимчики – это закончившая Академию чуть раньше меня Валерия, которая тоже изучала у нее сольфеджио и была круглой отличницей, и моя сокурсница, исполнительница народных песен Марина Девятова. Марина тоже была отличницей, а я по сольфеджио получал двойки — не шли у меня эти ритмы и всё тут. Если остальным преподавателям я мог комплиментов наговорить и мне ставили «троечку» с натяжкой, даже если я совсем предмет не знал, то Ольга Леонидовна не поддавалась ни на комплименты, ни на конфеты – ничто ее не брало, мне не делали поблажек даже в связи с моей возросшей популярностью после «Фабрики звезд». Но всё же я закончил академию и очень этим горжусь!»

Джигурда встретил будущую жену на новогоднем вечере в институте

Скандально известный актер, певец и шоумен Никита Джигурда до того, как податься в актеры, учился в Киевском институте физкультуры.

«Об этом институте у меня самые горячие воспоминания. «В институте физической культуры заводить прекрасно шуры-муры, но научиться тут чему-нибудь – ты это брось, ты это позабудь», — писал я тогда, но именно в институте физкультуры познакомился со своей первой женой. Знакомство приключилось после новогоднего вечера и только через три или четыре года, когда она стала моей женой, у меня в голове всё сложилось и я понял, что это та девчонка, которую я на новогоднем вечере затащил куда-то в углы института и целовал, обнимал. Короче, поначалу я не узнал ее», — признается артист.

Занятия анатомией в институте физкультуры пошли Джигурде на пользу – опыт, приобретенный во время учебы, в будущем помог ему стать фельдшером и придал уверенности, когда нужно было присутствовать на родах любимой женщины – третьей жены актера, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Марины Анисиной.

Между тем, Киевский институт он так и не закончил.

«Проучившись год, я узнал, что в Киеве в театральном институте набирают раз в четыре года русский курс (с обучением на русском языке) и, к печали своих родителей, написал заявление об отчислении по собственному желанию и поступил в Киевский театральный институт Карпенко-Карова. Там мне дали базу, за год исправили украинский акцент и потом уже, через пару лет, я поступил в Щукинский театральный институт. Как шутили мои родители, я был первым артистом среди спортсменов и первым спортсменом среди артистов».

А вы с ностальгией вспоминаете свои студенческие годы?