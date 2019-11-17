«Увидела в нем отца своих детей»: Алсу вспомнила о романе с будущим мужем

Уже спустя два месяца после знакомства, певица удостоверилась в серьезности своих чувств к Яну Абрамову.

36-летняя Алсу родила от бизнесмена Яна Абрамова троих детей: старшая дочь пары Сафина появилась на свет в 2006 году. Певица решила рожать в Соединенных Штатах. Спустя два года, у супругов родилась вторая дочка — Микелла. А в августе 2016 года Алсу подарила возлюбленному долгожданного сына Рафаэля. Малыш родился в одной из частных клиник Тель-Авива.

По словам певицы, она очень любит мужа, который смог сделать ее абсолютно счастливой женщиной. Ни для кого не секрет, что супруги не стали запрещать своей наследнице участвовать в вокальном проекте «Голос. Дети». Микелла прошла слепые прослушивания, попав в команду Светланы Лободы. Исполнительница уточнила: муж никогда не пытался запретить ей заниматься своей карьерой и творчеством. С таким же понимаем он относится к желаниям их общих детей.

Вспоминая о своем романе с будущем мужем, певица призналась, что именно Ян был инициатором их знакомства. Молодые люди сходили на свидание в один из ресторанов, проговорив около пяти часов. Избранник артистка оказался весьма интересным собеседником. Спустя два месяца после знакомства, Алсу поняла, что она невероятно комфортно ощущает себя рядом с любимым. Девушке нравилось это чувство покоя и защищенности.