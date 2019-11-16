Депутат Шеин поведал о глобальных планах политолога Исаева

Коллега скончавшегося Никиты Исаева, политик Олег Шеин рассказал, что у директора Института актуальной экономики были большие планы на ближайшее время. Именно поэтому внезапная кончина политолога стала неожиданностью для многих его коллег и просто тех, кто был с ним знаком. Шеин поведал, что общался с Исаевым буквально за четыре часа до того, как коллеги не стало. Мужчины обсуждали скорый совместный визит в Череповец – состояться он должен был в декабре.

Тамбов — Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех кто знает свой регион… Опубликовано Никитой Исаевым Пятница, 15 ноября 2019 г.

Для Life Шеин подчеркнул, что смерть Исаева является большой утратой. Не только для тех, кто лично был с ним знаком, но и для российского общества в целом, ведь Никита стремился помогать людям, постоянно находился в разъездах ради этого. Не гнушался Исаев посещать и забытые Богом места, будучи уверенным – он сможет помочь и там.

Напомним, политик Никита Исаев скончался в ночь с 15 на 16 ноября в купе поезда. Директор Института актуальной экономики возвращался в столицу из командировки. В какой-то момент у мужчины случился сердечный приступ – Исаев скончался до прибытия медиков.