Директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в купе поезда

На 41-м году жизни скончался директор Института актуальной экономики Никита Исаев. По данным СМИ, мужчина возвращался из Тамбова в Москву – туда он ездил по рабочим вопросам. По неподтвержденной пока информации, политику резко стало плохо в купе поезда. Машинист вынужден был остановить транспортное средство в Туле, а затем вызвать на место скорую помощь. Прибывшие медики спасти Исаева не смогли.

Mash отмечает – возможной причиной кончины Исаева стала сердечная недостаточность. Так ли это на самом деле, пока неизвестно. В окружении политика информацию подтверждают – так, помощница Алина Жестовская заявила на личной странице в Facebook, что не может поверить в случившееся и ощущает себя словно в страшном сне.

Тамбов — Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех кто знает свой регион… Опубликовано Никитой Исаевым Пятница, 15 ноября 2019 г.

«Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной», — резюмирует она.

Отметим, что незадолго до смерти Исаев разместил в социальных сетях фото из поезда. Снимок директор Института сопроводил размышлениями по поводу нового направления деятельности.

«Направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня», — высказался Исаев.