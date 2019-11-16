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Директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в купе поезда

По предварительной информации, 41-летнего мужчины не стало из-за сердечного приступа.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в купе поезда
Никита Исаев/Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206419874613919&set=a.1275238499304&type=3&theater

На 41-м году жизни скончался директор Института актуальной экономики Никита Исаев. По данным СМИ, мужчина возвращался из Тамбова в Москву – туда он ездил по рабочим вопросам. По неподтвержденной пока информации, политику резко стало плохо в купе поезда. Машинист вынужден был остановить транспортное средство в Туле, а затем вызвать на место скорую помощь. Прибывшие медики спасти Исаева не смогли.

Mash отмечает – возможной причиной кончины Исаева стала сердечная недостаточность. Так ли это на самом деле, пока неизвестно. В окружении политика информацию подтверждают – так, помощница Алина Жестовская заявила на личной странице в Facebook, что не может поверить в случившееся и ощущает себя словно в страшном сне.

Тамбов — Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех кто знает свой регион…

Опубликовано Никитой Исаевым Пятница, 15 ноября 2019 г.

«Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной», — резюмирует она.

Отметим, что незадолго до смерти Исаев разместил в социальных сетях фото из поезда. Снимок директор Института сопроводил размышлениями по поводу нового направления деятельности.

«Направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня», — высказался Исаев.

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Институт актуальной экономикиИсаев новостиНикита Исаев
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Директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в купе поезда
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