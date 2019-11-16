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Соловьев заявил, что 41-летний Исаев никогда не жаловался на здоровье

Телеведущий опечален в связи со смертью директора Института актуальной экономики.

Соловьев заявил, что 41-летний Исаев никогда не жаловался на здоровье
Соловьев опечален в связи со смертью Исаева/http://globallookpress.com/

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что крайне опечален в связи со смертью директора Института актуальной экономики Никиты Исаева. Как сказал журналист, тот никогда не жаловался ему на здоровье. При этом политик был частым гостем его программы.

Никита Исаев. Фото
Никите Исаеву был всего 41 год/КП

Как сказал Соловьев, у них с Исаевым, конечно, были расхождения по многим политическим вопросам. Однако они питали друг к другу взаимную симпатию. Телеведущий подчеркнул, когда из жизни уходят такие молодые и талантливые люди, это всегда очень печально, сообщает портал Ura.ru.

Отметим, что смерть Никиты Исаева потрясла многих общественных деятелей. Политику был всего 41 год. Точную причину смерти еще предстоит установить, но, по предварительным данным, у директора Института актуальной экономики случалась острая сердечная недостаточность. Кстати, он был колумнистом «Комсомольской правды».

Никита Исаева, который также известен, как лидер общественно-политического движения «Новая Россия», в последние несколько дней находился в Тамбове по рабочим вопросам. Он возвращался в столицу на поезде, когда и случилась трагедия. О дате и месте похорон Никиты Исаева будет сообщено чуть позже.

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Тэги:

Владимир СоловьевМоскваНикита ИсаевТамбов
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Соловьев заявил, что 41-летний Исаев никогда не жаловался на здоровье
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