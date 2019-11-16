Следственный комитет исключил криминальную составляющую в смерти политолога Исаева

Следственный комитет исключил криминальную причину смерти политолога Никиты Исаева. Напомним, директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался в ночь с 15 на 16 ноября в купе поезда Тамбов – Москва – мужчина возвращался в столицу после решения рабочих вопросов.

Неожиданная кончина лидера общественно-политического движения «Новая Россия» породила слухи о возможном криминальном следе. Сообщалось, что многие считали Исаева одним из самых ярких политиков, к тому же, он часто появлялся в регионах, где нередко вступал в рабочие конфликты с местными главами. Сейчас же Следственный комитет эту версию опроверг – 41-летний Исаев умер от сердечного приступа, констатирует ТАСС.

Тамбов — Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех кто знает свой регион… Опубликовано Никитой Исаевым Пятница, 15 ноября 2019 г.

Спасти Исаева можно было, уверены врачи. Для этого в поезде должен был быть дефибриллятор. Самолеты, как правило, таким оборудованием располагают. Помощница Никиты Исаева прояснила – информация о дате и месте похорон политического эксперта будет озвучена позже.