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Следственный комитет исключил криминальную составляющую в смерти политолога Исаева

Предварительной причиной кончины лидера общественно-политического движения «Новая Россия» стали проблемы с сердцем.

Следственный комитет исключил криминальную составляющую в смерти политолога Исаева
Никита Исаев/Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207141787141281&set=ecnf.1780211030&type=3&theater

Следственный комитет исключил криминальную причину смерти политолога Никиты Исаева. Напомним, директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался в ночь с 15 на 16 ноября в купе поезда Тамбов – Москва – мужчина возвращался в столицу после решения рабочих вопросов.

Неожиданная кончина лидера общественно-политического движения «Новая Россия» породила слухи о возможном криминальном следе. Сообщалось, что многие считали Исаева одним из самых ярких политиков, к тому же, он часто появлялся в регионах, где нередко вступал в рабочие конфликты с местными главами. Сейчас же Следственный комитет эту версию опроверг – 41-летний Исаев умер от сердечного приступа, констатирует ТАСС.

Тамбов — Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех кто знает свой регион…

Опубликовано Никитой Исаевым Пятница, 15 ноября 2019 г.

Спасти Исаева можно было, уверены врачи. Для этого в поезде должен был быть дефибриллятор. Самолеты, как правило, таким оборудованием располагают. Помощница Никиты Исаева прояснила – информация о дате и месте похорон политического эксперта будет озвучена позже.

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Институт актуальной экономикиИсаев новостиНикита Исаев
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Следственный комитет исключил криминальную составляющую в смерти политолога Исаева
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