Мяуакционер: толстый кот Виктор может стать владельцем акций «Аэрофлота»

Страсти вокруг толстого кота Виктора не утихают. Напомним, хозяин провез его в салоне самолета на рейсе «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток. При том, что сотрудники авиакомпании настаивали, чтобы животное летело в багажном отделении, ведь оно весит 10 килограммов, а по правилам с собой нельзя брать больше 8.

Тогда владелец питомца обманул компанию, предъявив на взвешивании другого, менее упитанного кота. О своем успехе молодой человек Михаил Галин рассказал в соцсетях, за что потом получил «ответочку» от разгневанного «Аэрофлота». У мужчины отобрали все бонусы и привилегии постоянного клиента.

Справедливо, так посчитал и сам пассажир. После этой истории он отправил кота в спортзал, чтобы тот немного похудел. Однако, за черной полосой наступила белая. Из-за этого скандала многие другие авиакомпании стали предлагать ему свои бонусные мили и привилегии. Да и вообще, парочка хозяин-питомец стали очень популярны в Сети. Сейчас только ленивый не предложил им пряник, чтобы поддержать в скандальной истории.

А теперь, внимание, суперновость: одна из компаний предложила коту Виктору и его хозяину Михаилу самые настоящие акции «Аэрофлота». Об этом Галин рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

По словам молодого человека, ему предложили небольшое количество акций отечественной авиакомпании, и он, скорее всего, согласиться на этот дар.

«Надо мириться уже, конечно, с «Аэрофлотом». Кажется, они единственные, кто мне не позвонил за эти дни. Могли бы тоже сделать себе хороший пиар, как другие компании, но нет. Мне тут уже предложили бесплатные кошачий корм, сметану, каршеринг, такси, онлайн-кинотеатр и даже уроки английского. Но самое интересное предложение — это, конечно, были акции», — рассказал Михаил.

больше по теме Пушистый кот-наркокурьер избежит наказания и обретет новый дом Животное поймали за попыткой пронести наркотики в колонию.

Молодой человек отметил, что даже не имеет времени оценить все свалившиеся на него «плюшки», так как днем ему постоянно названивают российские журналисты, вечером — европейские, а ночью «просыпаются» американские. Ни поесть, ни поспать.

Похоже, коту Виктору пора заводить пресс-секретаря, а то хозяин уже не справляется.