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Кот дороже миль: обманутая пассажиром авиакомпания лишил клиента бонусов

Мужчину, пронесшего на борт толстого кота, исключили из программы лояльности «Аэрофлота».

Кот дороже миль: обманутая пассажиром авиакомпания лишил клиента бонусов
А вы выбрали бы кота или мили? Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Молодой человек, который обманул сотрудников авиакомпании в Шереметьево и провез толстого кота в салоне самолета, наказан.

Как выяснилось, ловкой подменой животного мужчина одурачил работников «Аэрофлота». Те провели служебное расследование после его публикации в социальной сети и исключили его из своей программы лояльности, аннулировав все бонусные мили пассажира. О строгом решении авиаперевозчика сообщило новостное агентство «Москва».

Напомним, история о коте Викторе и его предприимчивом хозяине Михаиле Галине ранее стала темой дня в рунете. Молодой человек летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Шереметьево. Во время первого перелета животному стало плохо, а перед вторым рейсом авиакомпания поставила путешественникам условие: 10-килограммовый кот должен быть сдан в багажное отделение. Поняв, что там Виктор не сможет выдержать 8-часовой перелет и просто откинет лапы, хозяин животного пошел на обман.

Среди своих знакомых он нашел в Москве людей, у которых был похожий хвостатый друг, только меньше весом. На контрольном взвешивании животных подменили, а после Виктор снова вернулся к Михаилу, и они вместе благополучно улетели домой.

О своей маленькой хитрости молодой человек рассказал в Facebook, получив множество одобрительный комментариев от владельцев животных. Но читали его не только рядовые путешественники, но и сотрудники обманутой авиакомпании. После драки, конечно, кулаками не машут, но перевозчик нашел, чем наказать находчивого пассажира — отобрал его бонусные мили.

«К авиаперевозчику нет и не может быть претензий. Он выполнял свою работу по установленным правилам. Нарушил правила я, и я в этой ситуации не прав, независимо от мотивов побуждения», — написал на своей странице в Facebook Михаил Галин по итогу этой истории.

Также он добавил, что после резонанса с Виктором в аэропорту стали тщательно измерять переноски для животных.

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Тэги:

авиаперевозкиАэрофлотбонусыдомашние животныедомашние питомцыдружбаживотныекошки
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Кот дороже миль: обманутая пассажиром авиакомпания лишил клиента бонусов
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