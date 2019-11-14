Прославившийся жирным брюшком кот Виктор решил немного схуднуть

Ставший кумиром многих авиапассажиров пухлый кот Виктор решил немного схуднуть. Фитнес-тренер мужской хоккейной команды из Приморья «Адмирал» Николай Пронин позвал знаменитого усатого на пробное занятие с ним. Виктор отказаться от такой возможности не смог и прихватил с собой еще и своего хозяина – Михаила Галина.

В пресс-службе спортивной команды рассказали, что Виктору показали ледовую арену, на которой взращивают будущих чемпионов, а также предложили попробовать свои силы на беговой дорожке и канате. Не обошли стороной тучного Виктора и силовые упражнения – их котик исполнял, находясь на спине у спортсмена.

Чуть позже тренер отметил – они с усатым подшефным настолько сблизились, что Пронин позволил котику «некоторые вольности, которые обычно хоккеистам запрещены».

Напомним, кот Виктор и его хозяин стали известны благодаря профессиональному обману одной из крупнейших авиакомпаний страны. Из-за лишнего веса кота не пустили на борт самолета, поэтому его предприимчивый хозяин подговорил владельца другой кошки помочь ему. На время проверок россиянин поменял кота, а затем с необходимыми документами прошел на борт лайнера. Чуть позже о махинации узнали в самом авиаперевозчике – там приняли решение лишить мужчину миль и других привилегий.