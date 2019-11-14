НОВОСТИ

Прославившийся жирным брюшком кот Виктор решил немного схуднуть

Фитнес-тренер хоккейного клуба позвал усатого парня и его двуногого друга на силовую тренировку.

Прославившийся жирным брюшком кот Виктор решил немного схуднуть
Ледовая арена. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Ставший кумиром многих авиапассажиров пухлый кот Виктор решил немного схуднуть. Фитнес-тренер мужской хоккейной команды из Приморья «Адмирал» Николай Пронин  позвал знаменитого усатого на пробное занятие с ним. Виктор отказаться от такой возможности не смог и прихватил с собой еще и своего хозяина – Михаила Галина.

В пресс-службе спортивной команды рассказали, что Виктору показали ледовую арену, на которой взращивают будущих чемпионов, а также предложили попробовать свои силы на беговой дорожке и канате. Не обошли стороной тучного Виктора и силовые упражнения – их котик исполнял, находясь на спине у спортсмена.

Чуть позже тренер отметил – они с усатым подшефным настолько сблизились, что Пронин позволил котику «некоторые вольности, которые обычно хоккеистам запрещены».

Напомним, кот Виктор и его хозяин стали известны благодаря профессиональному обману одной из крупнейших авиакомпаний страны. Из-за лишнего веса кота не пустили на борт самолета, поэтому его предприимчивый хозяин подговорил владельца другой кошки помочь ему. На время проверок россиянин поменял кота, а затем с необходимыми документами прошел на борт лайнера. Чуть позже о махинации узнали в самом авиаперевозчике – там приняли решение лишить мужчину миль и других привилегий.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

кот Викторлишние калорииНовости googleтренировкахоккей
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Прославившийся жирным брюшком кот Виктор решил немного схуднуть
Интересно?
Поделись с друзьями: