В Шереметьево хозяину пришлось подменить растолстевшего кота на более худое животное

В Сети активно обсуждают историю кота-авиапутешественника Виктора. Хозяин животного Михаил Галин рассказал в Facebook, что летел со своим хвостатым другом по маршруту «Рига — Москва — Владивосток», когда в аэропорту Шереметьево очень ответственная сотрудница авиакомпании заявила, что усатого пассажира необходимо взвесить.

Здесь и началось «веселье». Оказалось, что Виктор весит 10 килограммов, что на 2 килограмма больше нормы для перевозки в салоне. По правилам, животное следовало отдать в багажное отделение. Но предыдущий полет оно перенесло очень тяжело. Из-за смены давления у него текли слюни, и хозяину приходилось их вытирать.

«На все попытки объяснить, что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у неё правила и брать на себя ответственность за два лишних килограмма Виктора в салоне самолёта она не собирается», — рассказал Михаил.

К решению вопроса были привлечены и другие сотрудники авиакомпании, но они все равно требовали сдать кота в багаж. И тогда Галин придумал хитрый ход. Он сдал свой билет и провел одну незапланированную ночь в Москве в поисках такого же кота, только меньших размеров.

Через друзей мужчина нашел «мини-версию Виктора» в виде кошечки Фиби. Знакомые привезли ее в аэропорт, где на весовом контроле была проведена операция по подмене кота, после которой животное и его хозяин спокойно улетели домой, во Владивосток.

Рассказав эту историю, Михаил от души поблагодарил всех друзей, кто помог его растолстевшему коту пролететь над Россией.