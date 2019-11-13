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Похудевшая сестра Фриске разделась на Шри-Ланке

Родственница Жанны Фриске вновь проводит время на излюбленном курорте.

Похудевшая сестра Фриске разделась на Шри-Ланке
Наталья Фриске. фото: instagram.com/friske_natalia/

После трагической смерти Жанны Фриске ее семья долго не могла погасить долг перед организацией «Русфонд», которая собрала деньги на лечение певицы. Родители артистки остались должны примерно 22 миллиона рублей, которые вернули благотворительной организации только в этом году. Но больше всего они переживают из-за внука Платона, которого давно не видели. Мальчика воспитывает его отец Дмитрий Шепелев. Он препятствует общению малыша с бабушкой, дедушкой и тетей.

Сестра Жанны Наталья тоже могла бы стать певицей. Она в свое время выступала на сцене, но решила строить карьеру в салоне красоты. Также у нее есть бизнес на Шри-Ланке. Когда на курорте начинается туристический сезон, там работает ее кафе. Недавно Фриске вновь приехала на остров, чтобы отдохнуть. В соцсети она опубликовала ряд снимков, на которых то позирует в своем кафе, то на пляже с доской для серфинга.

Новое фото Натальи взбудоражило ее подписчиков. Она предстала в темно-коричневом бикини и очках-авиаторах в бассейне. Девушка продемонстрировала постройневшее и подтянутое тело. Сестра певицы эффектно выглядела с мокрыми волосами, заплетенными в косички. Она отказалась от макияжа, но сделала модный алый маникюр на коротких ногтях. Из украшений родственница звезды предпочла только браслет.

Поклонники отметили, что после похудения Наталья стала еще больше похожа на знаменитую родственницу. Как известно, у Жанны была очень стройная фигура. Она сводила с ума мужчин на пляже и на съемках клипов. «Вау!», «Ого, Наташа, хот», «Какая нереальная!», «Фигура класс», «Бесподобна», «Горячая красавица», — прокомментировали пост подписчики. На другом фото, Фриске продемонстрировала свою аппетитную филейную часть тела, окончательно раздразнив пользователей Сети.

Наталья Фриске в бикини. фото: instagram.com/friske_natalia/
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Похудевшая сестра Фриске разделась на Шри-Ланке
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