Шестилетнего сына Шепелева и Фриске высмеяли из-за модного наряда

Дмитрий Шепелев вот уже четыре года сам воспитывает сына Платона, которого родила Жанна Фриске. Певица скончалась после продолжительной борьбы с раком. А телеведущий теперь предпочитает не общаться с ее близкими, поэтому вся забота о мальчике легла на его плечи. В этом году он стал чаще советоваться с поклонниками касательно воспитания наследника. Звезда эфира отмечает, что может позволить себе купить любые вещи для ребенка, но он не хочет его избаловать, поэтому во многом ограничивает.

В этом году Шепелева не раз удивил его шестилетний сын. Так, он заметил, что мальчик иногда употребляет нецензурную брань. Также однажды телеведущий так случайно напугал наследника информацией о том, к чему приводит частое поедание сладостей, что теперь Плантон даже от мороженого отказывается. В День народного единства Дмитрий рассказал о новой причуде сына. Как оказалось, он отказывается носить стильный комбинезон из-за того, что его высмеял какой-то мальчик.

«А комбез реально классный. Он нравился и детям и взрослым, даже подходили, спрашивали, где такой я купил?! В чем дело? — спрашиваю. — Ну — говорит — надел на тренировку, а там его какой-то мальчик высмеял. Больше не надену. — Хорошо — говорю — одевай, что считаешь правильным. Одна просьба, когда придешь на тренировку в следующий раз, подойди к этому мальчику, спроси, доволен ли он тем, как ты одет. Ты ведь теперь для него одеваешься, а не для себя. Задумался. — А тебе самому этот комбез нравится? — спрашиваю. — Нравится — Ну, — говорю, — решай сам», — рассказал Шепелев.

Телеведущий уверен, что его наследник в будущем будет часто отказываться носить какие-либо стильные вещи. Как с этим справиться, он пока не знает. Оказалось, что многие родители сталкивались с подобными проблемами. «Я думаю обьяснить ребенку, что он лучший, что он сам может выбирать себе одежду и не слушать то, что говорят ему от зависти другие», «Я своему сыну покупала носки в тон к трусам. Иначе никак! Отпустило только в 11 лет», «Это еще цветочки. Терпения вам», — отреагировали на пост подписчики.