ЗВЕЗДЫ

Шестилетнего сына Шепелева и Фриске высмеяли из-за модного наряда

По словам телеведущего, теперь мальчик отказывается носить стильный комбинезон.

Шестилетнего сына Шепелева и Фриске высмеяли из-за модного наряда
Дмитрий Шепелев. фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитрий Шепелев вот уже четыре года сам воспитывает сына Платона, которого родила Жанна Фриске. Певица скончалась после продолжительной борьбы с раком. А телеведущий теперь предпочитает не общаться с ее близкими, поэтому вся забота о мальчике легла на его плечи. В этом году он стал чаще советоваться с поклонниками касательно воспитания наследника. Звезда эфира отмечает, что может позволить себе купить любые вещи для ребенка, но он не хочет его избаловать, поэтому во многом ограничивает.

В этом году Шепелева не раз удивил его шестилетний сын. Так, он заметил, что мальчик иногда употребляет нецензурную брань. Также однажды телеведущий так случайно напугал наследника информацией о том, к чему приводит частое поедание сладостей, что теперь Плантон даже от мороженого отказывается. В День народного единства Дмитрий рассказал о новой причуде сына. Как оказалось, он отказывается носить стильный комбинезон из-за того, что его высмеял какой-то мальчик.

«А комбез реально классный. Он нравился и детям и взрослым, даже подходили, спрашивали, где такой я купил?! В чем дело? — спрашиваю. — Ну — говорит — надел на тренировку, а там его какой-то мальчик высмеял. Больше не надену. — Хорошо — говорю — одевай, что считаешь правильным. Одна просьба, когда придешь на тренировку в следующий раз, подойди к этому мальчику, спроси, доволен ли он тем, как ты одет. Ты ведь теперь для него одеваешься, а не для себя. Задумался. — А тебе самому этот комбез нравится? — спрашиваю. — Нравится — Ну, — говорю, — решай сам», — рассказал Шепелев.

Телеведущий уверен, что его наследник в будущем будет часто отказываться носить какие-либо стильные вещи. Как с этим справиться, он пока не знает. Оказалось, что многие родители сталкивались с подобными проблемами. «Я думаю обьяснить ребенку, что он лучший, что он сам может выбирать себе одежду и не слушать то, что говорят ему от зависти другие», «Я своему сыну покупала носки в тон к трусам. Иначе никак! Отпустило только в 11 лет», «Это еще цветочки. Терпения вам», — отреагировали на пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ШепелевЗвездные детиЗвездный стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шестилетнего сына Шепелева и Фриске высмеяли из-за модного наряда
Интересно?
Поделись с друзьями: