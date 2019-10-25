НОВОСТИ

Психолог объяснил, почему людям интересны судьбы Заворотнюк, Фриске и Началова

По мнению эксперта, сострадать кому-то приятнее, чем радоваться за кого-то.

Психолог объяснил, почему людям интересны судьбы Заворотнюк, Фриске и Началова
Психолог объяснил, почему люди так интересуются Фриске, Началовой и Заворотнюк ФОТО: Instagram

Из мира шоу-бизнеса ежедневно приходят сотни новостей: звезды снимают клипы, женятся и разводятся, рожают детей, шокируют публику нарядами. Но все это истории одного дня, другое дело новости, которые объединяют простых людей с элитой — это горе утраты.

Оказывается, что имя и средства не являются залогом долгой и счастливой жизни, а перед лицом несчастья все равны. Жанну Фриске пытались спасти всей страной, но не вышло. Потом от болезни скончалась Юлия Началова, а теперь жизнь Анастасии Заворотнюк висит на волоске.

Эта троица давно стала самой популярной, это произошло потому что сострадать проще, чем сорадоваться, уверен психолог.

«Все люди разные, у всех есть свои причины. Кто-то может радовать мысль, что я жив, а ты, несмотря на свое богатство и известность….» — комментирует сайту Радио «КП» преподаватель психологии ВШЭ и РАНХиГС, консультант Григорий Никонов.

Он уверен, что многие прочитав такие новости занимают сострадательную позицию, начинают смотреть на звезд сверху вниз, хотя еще недавно ситуация была обратная. Такая категория людей находит удовлетворение в происходящем.

Другие просто наблюдают со скуки.

«Да и трудно сострадать или думать о ком-то, кого ты совершенно не знал», — считает он.

Но в целом сопереживаем чужому горю мы гораздо охотнее, чем радуемся чужим победам и этому есть объяснение.

«Сопереживание дается легче. Сорадоваться сложнее, так как требует душевных усилий и великодушия. Поэтому следят за новостями об умирающих, а не о здравствующих», — объяснил Григорий Никонов.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкЖанна ФрискеЮлия Началова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Психолог объяснил, почему людям интересны судьбы Заворотнюк, Фриске и Началова
Интересно?
Поделись с друзьями: