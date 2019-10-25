Психолог объяснил, почему людям интересны судьбы Заворотнюк, Фриске и Началова

По мнению эксперта, сострадать кому-то приятнее, чем радоваться за кого-то.

Из мира шоу-бизнеса ежедневно приходят сотни новостей: звезды снимают клипы, женятся и разводятся, рожают детей, шокируют публику нарядами. Но все это истории одного дня, другое дело новости, которые объединяют простых людей с элитой — это горе утраты.

Оказывается, что имя и средства не являются залогом долгой и счастливой жизни, а перед лицом несчастья все равны. Жанну Фриске пытались спасти всей страной, но не вышло. Потом от болезни скончалась Юлия Началова, а теперь жизнь Анастасии Заворотнюк висит на волоске.

Эта троица давно стала самой популярной, это произошло потому что сострадать проще, чем сорадоваться, уверен психолог.

«Все люди разные, у всех есть свои причины. Кто-то может радовать мысль, что я жив, а ты, несмотря на свое богатство и известность….» — комментирует сайту Радио «КП» преподаватель психологии ВШЭ и РАНХиГС, консультант Григорий Никонов.

Он уверен, что многие прочитав такие новости занимают сострадательную позицию, начинают смотреть на звезд сверху вниз, хотя еще недавно ситуация была обратная. Такая категория людей находит удовлетворение в происходящем.

Другие просто наблюдают со скуки.

«Да и трудно сострадать или думать о ком-то, кого ты совершенно не знал», — считает он.

Но в целом сопереживаем чужому горю мы гораздо охотнее, чем радуемся чужим победам и этому есть объяснение.

«Сопереживание дается легче. Сорадоваться сложнее, так как требует душевных усилий и великодушия. Поэтому следят за новостями об умирающих, а не о здравствующих», — объяснил Григорий Никонов.