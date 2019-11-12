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По блату: Кончаловский объяснил, зачем снял Высоцкую в новом фильме

82-летний режиссер задействует супругу в каждом своем проекте.

По блату: Кончаловский объяснил, зачем снял Высоцкую в новом фильме
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

Еще в понедельник, 11 ноября, Андрей Кончаловский презентовал в одном из столичных кинотеатров свой новый фильм «Грех». После чего 82-летний режиссер отправился на съемки шоу «Вечерний Ургант». Примечательно, что супруга кинодеятеля в студии Первого канала так и не появилась. Поэтому на все вопросы ведущего программы Андрею Сергеевичу пришлось отвечать самому.

«У тебя слишком много шуток! А мы будем говорить серьезно», — подметил Андрей Кончаловский, появившись в студии ток-шоу.

Иван Ургант не стал скрывать, что он заинтересован новой киноработой возлюбленного Юлии Высоцкой.

«Андрей Сергеевич, грех не поговорить с вами про «Грех» (новый фильм Кончаловского. — Прим. ред.). Вы русский режиссер, прекрасно снимаете кино про наших людей — от классики до почтальонов… И вдруг вы поехали в Италию… У вас ни одного актера, который говорит по-русски, а та актриса, которая русский знает, — Юлия Высоцкая — в фильме вообще не говорит», — резюмировал шоумен.

В ответ на замечание Урганта 82-летний режиссер уточнил, что его жене досталась маленькая роль, объяснив, как вообще Высоцкая смогла сыграть в ленте «Грех».

«Юля играет в фильме такую маленькую роль… Просто написали так, чтобы кто-то пошел в кино», — иронизировал Андрей Сергеевич под шквал аплодисментов присутствующих в зале гостей.

Андрей Кончаловский и Иван Ургант
Андрей Кончаловский объяснил, почему снял Юлию Высоцкую в фильме «Грех» (Фото: кадр из программы «Вечерний Ургант»)

«Так вы для этого ее взяли?» — пошутил ведущий «Вечернего Урганта».

Как выяснилось, Высоцкая отправилась в киноэкспедицию вслед за мужем, чтобы поддержать его на съёмках. А Кончаловский предложил супруге попробовать себя в новой роли.

«Юлия приехала на съемку ко мне, просто поддержать… Это было бы преступлением, я ей говорю — давай в кадр! Женщина, которую я люблю, должна быть в кадре. И мы с ней придумали маленький эпизодик», — пояснил Андрей Сергеевич.

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Тэги:

Андрей КончаловскийИван УргантПрограмма "Вечерний Ургант"Юлия Высоцкая
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По блату: Кончаловский объяснил, зачем снял Высоцкую в новом фильме
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