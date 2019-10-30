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«Бургеры — не моя еда»: Высоцкая может есть овощи на пару четыре раза в день

Супруга режиссера Андрея Кончаловского обходит стороной рестораны быстрого питания.

«Бургеры — не моя еда»: Высоцкая может есть овощи на пару четыре раза в день
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Юлия Высоцкая любит готовить дома. А в поездках телеведущая старается обходить стороной рестораны быстрого питания. Еще будучи студенткой и живя в Лондоне, возлюбленная режиссера Андрея Кончаловского вместе с сокурсниками побывала в одном из подобных заведений, однако в отличие от близких друзей, она не позволила себе попробовать фастфуд.

«Не ела и не буду… Бургеры — не моя еда. Я хочу понимать, из чего там все приготовлено — булки и котлеты… Там у меня вопросы ко всему. Если я буду умирать от голода, не сдамся… Может кто-то любит мясо?! Мне например, не нужно такое количество некачественного белка и котлеты непонятного происхождения. Я могу есть овощи на пару четыре раза в день. Мне вкусно… отруби, льняное масло, сок лимона, хлеб с маслом — моя еда», — отметила актриса.

При этом Юлия призналась, что в Неаполе она не раз заказывала себе пиццу, несмотря на то, что это блюдо может сказаться на ее фигуре. Иногда Высоцкая позволяет себе полакомиться жареной картошкой. Но это, по мнению актрисы, еда не на каждый день. Телеведущая время от времени сама готовит домашние чипсы — из свеклы, корня сельдерея или моркови.

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«Бургеры — не моя еда»: Высоцкая может есть овощи на пару четыре раза в день
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