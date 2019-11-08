Джуд Лоу попросил смущенную Снигирь о помощи на съемках

Юлия Снигирь стала гостьей нового выпуска программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В студии возлюбленная Евгения Цыганова появилась в компании Романа Курцына. Актеры вместе снялись в ленте «Успех». Однако, как только Снигирь расположилась на одном из диванов рядом с Иваном Ургантом, шоумен тут же стал расспрашивать знаменитость о съемках с Джудом Лоу. Вместе с британским актером Юлия работала на съемочной площадке сериала «Новый папа», который выйдет в январе.

«Много всего написали: одни говорят, что у меня вообще нет никакой роли, а другие — что я появляюсь во всех девяти сериях. Словно у меня главная роль в сериале с Джудом Лоу. Это все, конечно, неправда. Моя история — это одна серия! Законченная история, как отдельный фильм. Поэтому, я подозреваю, ее показывали в Венеции», — отметила Снигирь.

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«А совместные серии с Джудом Лоу есть?» — обратился к актрисе Ургант. «Все!» — лаконично добавила возлюбленная Цыганова. «Ой, больно… Не задирайте нос!!» — эмоционально отреагировал шоумен.

По словам Юлии, она никак не ожидала, что Джуд Лоу сам подойдет к ней в перерыве между съемками и попросит отдельно отрепетировать некоторые эпизоды. Смущенная актриса полагала, что ей самой придется искать подходящие моменты для того, чтобы обратиться за советом к голливудской звезде.