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Джуд Лоу попросил смущенную Снигирь о помощи на съемках

Актриса рассказала о работе с голливудским актером.

Джуд Лоу попросил смущенную Снигирь о помощи на съемках
Юлия Снигирь (Фото: Globallookpress.com)

Юлия Снигирь стала гостьей нового выпуска программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В студии возлюбленная Евгения Цыганова появилась в компании Романа Курцына. Актеры вместе снялись в ленте «Успех». Однако, как только Снигирь расположилась на одном из диванов рядом с Иваном Ургантом, шоумен тут же стал расспрашивать знаменитость о съемках с Джудом Лоу. Вместе с британским актером Юлия работала на съемочной площадке сериала «Новый папа», который выйдет в январе.

«Много всего написали: одни говорят, что у меня вообще нет никакой роли, а другие — что я появляюсь во всех девяти сериях. Словно у меня главная роль в сериале с Джудом Лоу. Это все, конечно, неправда. Моя история — это одна серия! Законченная история, как отдельный фильм. Поэтому, я подозреваю, ее показывали в Венеции», — отметила Снигирь.

«А совместные серии с Джудом Лоу есть?» — обратился к актрисе Ургант.

«Все!» — лаконично добавила возлюбленная Цыганова.

«Ой, больно… Не задирайте нос!!» — эмоционально отреагировал шоумен.

По словам Юлии, она никак не ожидала, что Джуд Лоу сам подойдет к ней в перерыве между съемками и попросит отдельно отрепетировать некоторые эпизоды. Смущенная актриса полагала, что ей самой придется искать подходящие моменты для того, чтобы обратиться за советом к голливудской звезде.

Роман Курцын Юлия Снигирь
Роман Курцын и Юлия Снигирь в гостях у Ивана Урганта (Фото: кадр со съемочной площадки шоу «Вечерний Ургант»)

«У нас была очень сложная сцена с большим количеством текста. Он подошел ко мне, а я думала, что буду как-то ловить момент… Просить! А он сам подошел и попросил: «Мы можем больше отрепетировать? Я очень волнуюсь»», — поделилась актриса.

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Джуд ЛоуЗвездный стильИван Ургантмода и стильПрограмма «Вечерний Ургант»Роман КурцынЮлия Снигирь
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Джуд Лоу попросил смущенную Снигирь о помощи на съемках
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