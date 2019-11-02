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Андрей Кончаловский признался, какое оставит завещание

Режиссер ответил на вопросы подписчиков своего микроблога.

Андрей Кончаловский признался, какое оставит завещание
Андрей Кончаловский. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Режиссер Андрей Кончаловский недавно представил свой новый фильм о Микеладжело. Вскоре после премьеры он открыл у себя на странице в Instagram новую рубрику под названием «Ответы на вопросы пользователей». 

Постановщик признался, что получил несколько сотен вопросов. Он признался, что ответить на все у него не получилось. Однако пообещал, что это только начало общения. 

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Отвечая на вопросы, Кончаловский заметил, что «никакое кино и никакое искусство не может ничего изменить». Он добавил, что если у человека нет желания меняться, никто не может на это повлиять. Режиссер признался, что не верит, что красота может спасти мир. 

Кончаловский также дал совет нынешним подросткам. Он сказал, что главное богатство должно доставлять наслаждение. «И это богатство — это культура», — объяснил режиссер. 

Кончаловского также спросили, что бы он хотел завещать своим правнукам. «Желания учиться всю жизнь, недвижимости и здоровья», — ответил постановщик.  

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Андрей КончаловскийответырежиссерЮлия Высоцкая
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Андрей Кончаловский признался, какое оставит завещание
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