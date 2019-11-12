НОВОСТИ

«Попса в тренде»: Садальский высмеял Галкина за слова о цензуре

Актер счел новосибирские высказывания пародиста странными.

«Попса в тренде»: Садальский высмеял Галкина за слова о цензуре
Садальский. Фото Global look press

Выступление Максима Галкина в Новосибирске неожиданно получило широкий общественный резонанс. Здесь он сделал громкое заявление о том, что на российском телевидении действует цензура. Любопытно, что многие публичные личности не поддержали артиста.

Например, такие мэтры российского телевидения, как Владимир Соловьев, Артем Шейнин и Дмитрий Киселев, обрушились с критикой на выступление Галкина. Журналисты уверяют, что на нашем ТВ цензуры нет. По словам Киселева, юморист просто метит в политики, поэтому и решился на критику. Дескать, пошел по стопам Зеленского.

Не остался в стороне и Стас Садальский, публично высмеяв слова Галкина в своем блоге. «Максимка сетует на то, что все запрещают, а конкретно ничего не говорит, что запрещают. Попса РФ всегда в тренде», — написал он.

По словам актера, он почему-то может говорить все, что вздумается. А еще удивился, что Галкин не привел ни одного конкретного примера, когда ему что-то запрещали.

Любопытно, что свой сатирический пост в адрес пародиста Садальский украсил снимком Максима Галкина в компании с Сергеем Дроботенко.

Как вы думаете, актер на что-то намекал? Или просто не нашлось другой фотографии?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Максим ГалкинМаксим Галкин последние новостиСтас Садальский
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Попса в тренде»: Садальский высмеял Галкина за слова о цензуре
Интересно?
Поделись с друзьями: