«Попса в тренде»: Садальский высмеял Галкина за слова о цензуре

Выступление Максима Галкина в Новосибирске неожиданно получило широкий общественный резонанс. Здесь он сделал громкое заявление о том, что на российском телевидении действует цензура. Любопытно, что многие публичные личности не поддержали артиста.

больше по теме Не хватает внимания: Шейнин прокомментировал страдания Галкина от цензуры И указал на раннюю ошибку шоумена с Первым каналом.

Например, такие мэтры российского телевидения, как Владимир Соловьев, Артем Шейнин и Дмитрий Киселев, обрушились с критикой на выступление Галкина. Журналисты уверяют, что на нашем ТВ цензуры нет. По словам Киселева, юморист просто метит в политики, поэтому и решился на критику. Дескать, пошел по стопам Зеленского.

Не остался в стороне и Стас Садальский, публично высмеяв слова Галкина в своем блоге. «Максимка сетует на то, что все запрещают, а конкретно ничего не говорит, что запрещают. Попса РФ всегда в тренде», — написал он.

По словам актера, он почему-то может говорить все, что вздумается. А еще удивился, что Галкин не привел ни одного конкретного примера, когда ему что-то запрещали.

Любопытно, что свой сатирический пост в адрес пародиста Садальский украсил снимком Максима Галкина в компании с Сергеем Дроботенко.

Как вы думаете, актер на что-то намекал? Или просто не нашлось другой фотографии?