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«Для «хомячков»»: Дмитрий Киселев раскритиковал слова Галкина о цензуре

Патриарх российского телевидения убежден, что Россия — «чемпион мира по свободе слова».

«Для «хомячков»»: Дмитрий Киселев раскритиковал слова Галкина о цензуре
Дмитрий Киселев. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Максим Галкин не так часто высказывается на темы политики и общественных проблем. Однако в этот раз он изменил своим принципам. Выступая в Новосибирске, комик заявил, что в России действует цензура на телевидении. По его словам, в прошлом на ТВ присутствовал политический юмор. Сейчас же, по его мнению, «не все можно говорить с телевизионного экрана». 

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Телеведущий Дмитрий Киселев не согласился с высказыванием артиста. «Может быть, его кто-то цензурирует, этого я не знаю. Для меня это звучит странно», — заявил он. Киселев отметил, что такое явление, как цензура, в принципе невозможно в эпоху интернета. Сейчас же официальному телевидению, по его словам, всегда есть альтернатива в виде различных сайтов. Утверждение о наличии цензуры же, по мнению Киселева, актуально «для тех, кто, наверное, сидит в интернет-норках, «для хомячков»». 

Киселев также объяснил повышенный интерес российского телевидения к проблемам Украины. Он подчеркнул, что существуют системы измерения интересов зрителей к той или иной теме. Согласно таким подсчетам, рейтинг возрастает, когда речь идет о соседнем государстве. При этом, по убеждению Киселева, каждый имеет право заявить, если такое положение дел ему не нравится. «Россия — чемпион по свободе слова», — уверен телеведущий. 

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Тэги:

Дмитрий КиселёвМаксим ГалкинпрессаСМИтелевидениеУкраинацензура
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«Для «хомячков»»: Дмитрий Киселев раскритиковал слова Галкина о цензуре
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