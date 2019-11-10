Последствие скандала: Соловьев предложил дать Галкину «Народного артиста»

Ведущий Владимир Соловьев предложил дать Максиму Галкину звание народного артиста России. Произошло это после скандального заявления комика о цензуре.

«Удивительно, когда такой прекрасный артист, пародист и ведущий до сих пор не обладает званиями. Это я считаю неправильным. Максим давно заслужил звание народного артиста. Говорю это без всякой иронии», — сказал журналист «Газете.Ru».

Любопытно, что столь лестные слова телеведущий адресовал своему коллеге после критики его слов о цензуре. Напомним, будучи на гастролях в Новосибирске, юморист заявил, что на российском ТВ действует ценз на некоторые высказывания.

Политический журналист категорически не согласился с этим мнением. «Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин», — заявил Соловьев.

На этом же концерте в столице Сибири комик прошелся и по Владимиру Жириновскому. Заявив, что люди, которые отдают за него голоса, «не приходят в сознание». Кроме того, он сравнил политического деятеля с графом Дракулой, который, укусив избирателей, подчиняет их своей воле. Комик заметил, что политик появляется на горизонте раз в пятилетку, словно воскресает время от времени.