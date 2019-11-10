Не хватает внимания: Шейнин прокомментировал страдания Галкина от цензуры

Журналист и ведущий Первого канала Артём Шейнин высказался о словах Максима Галкина о цензуре на телевидении. Напомним, на концерте в Новосибирске супруг Аллы Пугачевой порассуждал о цензуре и привел пример, как Шейнин не даёт высказаться зарубежным экспертам в своей передаче «Время покажет».

«Я могу сделать только тот вывод, что Максиму, видимо, не хватает дополнительной реализации себя на социально-публицистическом поле. Поскольку он в своё время сделал ошибку — ушёл с Первого канала, где он был королём, а когда вернулся, трон уже занят», — цитирует Шейнина радио «Говорит Москва».

Журналист отметил, что если Галкин продолжит идти в политику, то он с удовольствием ждет его в своей программе. А если Максим чувствует на себе давление цензуры, то это его личная проблема, добавим Артем.

Он также высказал два предположения, почему вдруг шоумен обратился к несвойственным ему темам. Первое — Галкин хочет получить звание Народного артиста. Второе — он воспринял пример Владимира Зеленского и решил тоже, как шоумен, пойти в политику.