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Высоцкая выбрала для премьеры мужа платье-жакет с впечатляющим декольте

К журналистам актриса вышла лишь после того, как красная дорожка заметно опустела.

Высоцкая выбрала для премьеры мужа платье-жакет с впечатляющим декольте
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Юлия Высоцкая не стала позировать на красной дорожке с коллегами по фильму «Грех», отказавшись от общего фото. Примечательно, что актриса вышла к мужу только после того, как звездные гости премьерного показа ленты Андрея Кончаловского начали рассаживаться в зрительском зале. Телеведущая сделала все для того, чтобы в этот вечер не отвлекать внимание от мужа. При этом Юлия все же согласилась встать рядом с Андреем Сергеевичем и Константином Эрнстом для памятного снимка, когда красная дорожка заметно опустела.

Для выхода в свет Юлия Высоцкая выбрала лаконичное платье в виде удлиненного жакета с декольте. Не забыла актриса и об аксессуарах: серьгах-подвесках, маленькой черной сумочке и бриллиантовом колье.

Юлия Высоцкая с мужем и Константином Эрнстом
Юлия высоцкая с Андреем Кончаловским м Константином Эрнстом (Фото: Кристина Десятова/Teleprogramma.pro)

Среди приглашенных гостей на светском мероприятии была замечена супруга шоумена Максима Галкина — Алла Пугачева, которая не так давно вернулась из Белоруссии. Примадонна выступила с сольным концертом перед поклонниками в Минске. Также премьерный показ фильма «Грех» не смогла пропустить и бывшая возлюбленная ведущего шоу «Битва экстрасенсов» Марата Башарова — Екатерина Архарова. Кроме того, на красной дорожке отметился Александр Домогаров.

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Высоцкая выбрала для премьеры мужа платье-жакет с впечатляющим декольте
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