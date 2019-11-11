Высоцкая выбрала для премьеры мужа платье-жакет с впечатляющим декольте

К журналистам актриса вышла лишь после того, как красная дорожка заметно опустела.

46-летняя Юлия Высоцкая не стала позировать на красной дорожке с коллегами по фильму «Грех», отказавшись от общего фото. Примечательно, что актриса вышла к мужу только после того, как звездные гости премьерного показа ленты Андрея Кончаловского начали рассаживаться в зрительском зале. Телеведущая сделала все для того, чтобы в этот вечер не отвлекать внимание от мужа. При этом Юлия все же согласилась встать рядом с Андреем Сергеевичем и Константином Эрнстом для памятного снимка, когда красная дорожка заметно опустела.

Для выхода в свет Юлия Высоцкая выбрала лаконичное платье в виде удлиненного жакета с декольте. Не забыла актриса и об аксессуарах: серьгах-подвесках, маленькой черной сумочке и бриллиантовом колье.

больше по теме Высоцкая отказалась позировать на дорожке с коллегами по фильму «Грех» На премьерный показ своей новой ленты Кончаловский пришел в сопровождении супруги.

Среди приглашенных гостей на светском мероприятии была замечена супруга шоумена Максима Галкина — Алла Пугачева, которая не так давно вернулась из Белоруссии. Примадонна выступила с сольным концертом перед поклонниками в Минске. Также премьерный показ фильма «Грех» не смогла пропустить и бывшая возлюбленная ведущего шоу «Битва экстрасенсов» Марата Башарова — Екатерина Архарова. Кроме того, на красной дорожке отметился Александр Домогаров.