«Как молоды мы были»: Пугачева провела вечер с Шемякиным и Наминым

Певица Алла Пугачева в Instagram опубликовала совместный снимок со своими давними друзьями – Михаилом Шемякиным и лидером группы «Цветы» Стасом Наминым. «Чудесный вечер с легендарными друзьями. Михаил Шемякин, Стас Намин. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя», — заявила Примадонна.

Отметим, что Михаил Шемякин — известный скульптор. Стас Намин — легендарный музыкант, чья группа «Цветы» несколько десятилетий назад гремела на всю страну. Сейчас, конечно, былая слава поутихла, но музыкальный коллектив Стаса Намина все равно путешествует по стране с концертами и собирает полные залы.

больше по теме Пугачева привезла из Минска три мешка отборного картофеля Щедрый подарок для Примадонны сделал президент страны Александр Лукашенко.

Напомним, Алла Пугачева несколько дней назад вернулась из столицы Белоруссии Минска. Там у нее состоялся концерт на «Минск-Арене». Выступление Примадонны посетили свыше пятнадцати тысяч зрителей.

Позже Примадонна рассказывала о подарках, которые привезла из Белоруссии. Президент страны Александр Лукашенко, к примеру, подарил ей три мешка отборного картофеля. Как отмечала певица, к сожалению, у нее было очень мало свободного времени в Минске. Она даже не успела купить подарки своим детям и супругу, который сейчас также гастролирует по стране. В следующем году Примадонна пообещала еще раз съездить в Белоруссию, откуда родом ее родственники.