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«Как молоды мы были»: Пугачева провела вечер с Шемякиным и Наминым

Примадонна несколько дней назад вернулась из столицы Белоруссии Минска.

«Как молоды мы были»: Пугачева провела вечер с Шемякиным и Наминым
Пугачева провела вечер с друзьями/http://globallookpress.com/

Певица Алла Пугачева в Instagram опубликовала совместный снимок со своими давними друзьями – Михаилом Шемякиным и лидером группы «Цветы» Стасом Наминым. «Чудесный вечер с легендарными друзьями. Михаил Шемякин, Стас Намин. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя», — заявила Примадонна.

Отметим, что Михаил Шемякин — известный скульптор. Стас Намин — легендарный музыкант, чья группа «Цветы» несколько десятилетий назад гремела на всю страну. Сейчас, конечно, былая слава поутихла, но музыкальный коллектив Стаса Намина все равно путешествует по стране с концертами и собирает полные залы.

Напомним, Алла Пугачева несколько дней назад вернулась из столицы Белоруссии Минска. Там у нее состоялся концерт на «Минск-Арене». Выступление Примадонны посетили свыше пятнадцати тысяч зрителей.

Позже Примадонна рассказывала о подарках, которые привезла из Белоруссии. Президент страны Александр Лукашенко, к примеру, подарил ей три мешка отборного картофеля. Как отмечала певица, к сожалению, у нее было очень мало свободного времени в Минске. Она даже не успела купить подарки своим детям и супругу, который сейчас также гастролирует по стране. В следующем году Примадонна пообещала еще раз съездить в Белоруссию, откуда родом ее родственники.

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Тэги:

Алла ПугачеваБелоруссияМинскМихаил ШемякинСтас Намин
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«Как молоды мы были»: Пугачева провела вечер с Шемякиным и Наминым
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