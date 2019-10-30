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Высоцкая объяснила, почему русским нравится отдыхать в Юрмале

Супруга режиссера Егора Кончаловского получила массу положительных эмоций, побывав в Латвии.

Высоцкая объяснила, почему русским нравится отдыхать в Юрмале
Юлия Высоцкая (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Юлия Высоцкая провела уикенд в Таллине. При этом супруга 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского объяснила, почему русским так нравится отдыхать именно в Латвии. Сама телеведущая не раз посещала Юрмалу. Этим летом этот курортный городок навестила и Алла Пугачева с супругом шоуменом Максимом Галкиным. В поездку они взяли шестилетних двойняшек Гарри и Лизу.

«Я часто вспоминаю, как мы ездили в Юрмалу… Там, конечно, очень атмосферно!! Я понимаю, почему она так любима нашими соотечественниками… Почему туда так хочется!! Этот нежный воздух… И я на самом деле люблю, когда прохладно. Все-таки там, где жара-жара-жара — абсолютно не мое место. Всем хочется прохлады и свежести», — добавила возлюбленная Кончаловского.

Актриса подметила, что наших соотечественников Юрмала привлекает мягким климатом, устойчивой погодой и свежим воздухом, который хочет вдыхать снова и снова.

При этом сама Юлия часто ездить в Италию и Францию. Телеведущей нравится открывать для себя новые места. Путешествуя, Высоцкая старается брать на прокат велосипед для максимально комфортного передвижения по населенному пункту.

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Высоцкая объяснила, почему русским нравится отдыхать в Юрмале
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