«Думали, ждете второго»: Савельева спровоцировала слухи о пополнении в семье

35-летняя Саша Савельева еще во время первой беременности приняла участие в импровизированной фотосессии. Ни для кого не секрет, что певица тщательно скрывала свое интересное положение, ограничив выходы в свет. Практически всю беременность Савельева публиковала в Instagram исключительно портретные фото или архивные снимки.

больше по теме Савельева на седьмом месяце беременности рыдала и чувствовала страх Певица поделилась переживаниями из прошлого, о которых ранее никому не рассказывала.

А на днях новоиспеченная мамочка решила показать, как выглядела с животиком в ожидании первенца — сына Леона. Однако некоторые из поклонников экс-солистки группы «Фабрика» предположили, что возлюбленная Кирилла рассекретила вторую беременность.

«Неужели за вторым пошла», «Не пугайте так!!», «Эх, а мы то думали, ждете второго», «Мать-героиня: какая красивая», — отметили подписчики Саши.

На сама же деле певица показала архивные кадры, сделанные до родов.

«Спасибо всей команде, конечно моему мужу @kirill_safonov и сыну, который очень спокойно вел себя во время съемки», — добавила Савельева.

Напомним, что в марте певица подарила Кириллу Сафонову долгожданного наследника — сына Леона. По словам певицы, еще до беременности, в ее жизни были моменты, когда ей становилось страшно — возлюбленная актера боялась, что так и не сможет стать мамой.