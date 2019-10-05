«Никогда не похудею»: Савельева нарушила диету на отдыхе в Израиле

35-летняя Саша Савельева вместе с мужем Кириллом Сафоновым и шестимесячным сыном Леоном проводит осенние каникулы в Израиле. В одном из недавних интервью певица призналась, что им предстоит побывать на свадьбе ее падчерицы Анастасии. Именно поэтому в поездку звездные родители отправились с сыном. Экс-солистка группы «Фабрика» не решилась оставить малыша в Москве. Тем более, что у супругов нет нянечки.

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В Израиле возлюбленная Кирилла Сафонова посетила Белую вечеринку, не нарушив дресс-код. На публике Саша появилась в белоснежном сарафане без вышивки. По словам певицы, она немного расслабилась благодаря тому, что ее сынишка вовремя уснул. Таким образом, ей не пришлось беспокоиться о Леоне.

На вечеринке Савельева позволила себе нарушить диету, полакомившись теми угощениями, которые подавали официанты. После родов певица стала тщательно следить за весом и потребляемыми калориями.

«Коротко о вчера: Леон заснул — мама поела…. брускетту. Все… так я никогда не похудею», — не без иронии подметила супруга Кирилла Сафонова.

Ранее Саша призналась, что они с мужем обходятся без помощи нянечек. При этом певица вполне может оставить Леона на попечение возлюбленного, если ей нужно отъехать в город по делам.