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«Не вредно!»: Савельева плюнула на диету ради позднего ужина

Супруга Кирилла Сафонова уверена: перед сном тоже можно есть.

«Не вредно!»: Савельева плюнула на диету ради позднего ужина
Саша Савельева объедается перед сном (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Саша Савельева не так давно рассказывала о том, что ее возлюбленный являет собой образец идеального мужа. 46-летний Кирилл Сафонов не только прекрасно справляется с воспитанием восьмимесячного сына Леона, так он зарекомендовал себя как великолепный повар. Именно муж балует экс-солистку группы «Фабрики» домашней кухней, откармливая возлюбленную на ночь. Сама певица нисколько не переживает из-за фигуры. Новоиспеченная мамочка с удовольствием дегустирует кулинарные шедевры Сафонова, отдавая должное каждому блюду, пренебрегая диетами и стройностью.

«Захожу домой после пяти часов работы на студии, а меня здесь ждет вкусняшка!! Кто придумал это дурацкое правило, что на ночь есть вредно?! Не вредно!!» — с уверенностью заявляет Саша.

Саша Савельева отказалась от диеты
Кирилл Сафонов балует певицу поздними ужинами (Фото: Instagram.com/sasha_savelieva)
Певица Саша Савельева показала стройную фигуру в мини-шортах
Саша Савельева вполне довольна своей фигурой (Фото: Instagram.com/sasha_savelieva)

Напомним, что в октябре певица вместе с Кириллом Сафоновым побывала на свадьбе 24-летней падчерицы Анастасии. Торжество прошло в Израиле. Дочь актера вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи. Новоиспеченный супруг российской модели в знак любви подарил наследнице Сафонова обручальное кольцо с бриллиантами.

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Тэги:

дети звездДиета звездыЗвездные детиИдеальная фигураКирилл СафоновСаша Савельева
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«Не вредно!»: Савельева плюнула на диету ради позднего ужина
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