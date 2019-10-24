Молодая мама: Савельева поделилась ощущениями после выхода из декрета

На днях певица впервые появилась на сцене в качестве ведущей после родов.

Участница первой «Фабрики звезд» Александра Савельева в апреле этого года впервые стала мамой. Мужу Кириллу Сафонову она подарила сына Леона. Девушка пыталась скрывать свою беременность, но поклонники все равно догадались, что она ждала ребенка. Роды прошли с осложнениями. Позже артистка призналась, что едва не умерла, но трагедии удалось избежать. Девушка покинула группу «Фабрика», чтобы посвятить себя материнству.

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Однако Саша не собирается сидеть без дела. Еще летом она приступила к записи сольной песни. А недавно, вернувшись с отдыха из Израиля, певица приняла участие в премии «Прорыв года» журнала Moda topical. Она стала его ведущей вместе с Вячеславом Манучаровым. Артистка выглядела неотразимо в черном платье макси с глубоким декольте и прозрачными рукавами. Свой образ она дополнила туфлями на шпильке.

Как оказалось, это был первый рабочий день Савельевой после выхода из декрета. Своими ощущениями молодая мама решила поделиться с поклонниками.

«Ощущения очень интересные — после 10 месяцев декретного отпуска вышла на сцену в качестве ведущей премии „Прорыв года“ вместе со Славой. Прекрасный вечер. Правда 5 часов на каблуках — как в первый раз, ноги офигели», — рассказала звезда.

Поклонники отметили, что выходить на работу всегда тяжело. При этом они одарили девушку комплиментами. По их мнению, она потрясающе выглядит. «Какая красавица», «Роковая женщин», «Всегда тяжело, но вы же справились!», «Какая красивая, а еще и умница», — прокомментировали пост подписчики.