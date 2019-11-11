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Историк убил студентку обрезом, стилизованным под старинный пистолет

Следователи отправили оружие и патроны на экспертизу.

Историк убил студентку обрезом, стилизованным под старинный пистолет
Олег Соколов. Фото: HTTPS://SCIENCE.THEORYANDPRACTICE.RU/PRESENTERS/17802

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов застрелил свою студентку и сожительницу — 24-летнюю Анастасию Ещенко — из обреза советской винтовки ТОЗ-17. Фотографию того самого оружия опубликовал сайт Фонтанка.ру.

Орудие убийство было стилизовано под кавалерийский пистолет XIX века. Вероятно, с ним доцент выступал на исторических реконструкциях, на которых он не раз играл любимого им Наполеона.

Следователи изъяли обрез из дома подозреваемого, а вместе с ним и коробку спортивных патронов для винтовки марки «Снайпер». В упаковке недоставало восьми зарядов, что говорит о том, что в роковой вечер, 8 ноября, Соколов мог произвести восемь выстрелов.

11 ноября питерский суд должен избрать 63-летнему доценту меру пресечения. Скорее всего, историка отправят в СИЗО «Кресты». А пока водолазы продолжают прочесывать дно реки Мойки, куда мужчина сбрасывал части расчлененного тела девушки.

По одной из версий, преподаватель застрелил свою воспитанницу, жившую вместе с ним, в результате ссоры, когда Анастасия заявила, что пойдет на день рождения к друзьям. Соколов якобы не хотел ее пускать, и тогда аспирантка ушла от него насовсем. Но девушке все равно нужно было вернуться в квартиру, чтобы забрать свои вещи. Тогда-то, вероятно, она и была убита.

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Историк убил студентку обрезом, стилизованным под старинный пистолет
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