Историк убил студентку обрезом, стилизованным под старинный пистолет

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов застрелил свою студентку и сожительницу — 24-летнюю Анастасию Ещенко — из обреза советской винтовки ТОЗ-17. Фотографию того самого оружия опубликовал сайт Фонтанка.ру.
Орудие убийство было стилизовано под кавалерийский пистолет XIX века. Вероятно, с ним доцент выступал на исторических реконструкциях, на которых он не раз играл любимого им Наполеона.
Следователи изъяли обрез из дома подозреваемого, а вместе с ним и коробку спортивных патронов для винтовки марки «Снайпер». В упаковке недоставало восьми зарядов, что говорит о том, что в роковой вечер, 8 ноября, Соколов мог произвести восемь выстрелов.
11 ноября питерский суд должен избрать 63-летнему доценту меру пресечения. Скорее всего, историка отправят в СИЗО «Кресты». А пока водолазы продолжают прочесывать дно реки Мойки, куда мужчина сбрасывал части расчлененного тела девушки.
По одной из версий, преподаватель застрелил свою воспитанницу, жившую вместе с ним, в результате ссоры, когда Анастасия заявила, что пойдет на день рождения к друзьям. Соколов якобы не хотел ее пускать, и тогда аспирантка ушла от него насовсем. Но девушке все равно нужно было вернуться в квартиру, чтобы забрать свои вещи. Тогда-то, вероятно, она и была убита.