Расчленивший студентку преподаватель СПбГУ озвучил следователям мотив убийства

Жестоко расправившийся с 24-летней студенткой преподаватель СПбГУ Олег Соколов назвал следователям мотивы содеянного. Сейчас обвиняемый в нарушении закона профессор по-прежнему находится в больнице – именно там его допрашивают правоохранительные органы. Соколов заявил – расправился он с девушкой не просто так. Та, по его убеждениям, дала ему повод для ревности. Бороться с соперником профессор не хотел.

Портал 47news отмечает, что девушку Соколов нейтрализовал из мелкокалиберного обреза. Тело он спрятал на несколько дней, ведь в пятницу к нему должны были прийти друзья. Никто о «сюрпризе» в шкафу не догадался.

9 ноября мужчина захотел спрятать тело и специально купил для этого пилу. Чтобы ему не было так дурно во время зверства, профессор злоупотребил алкоголем. Именно это впоследствии и не позволило Соколову устоять на ногах. По неподтвержденной версии, возможной причиной ссоры между влюбленными могло стать неприятие студенткой дочерей Соколова.