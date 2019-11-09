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Расчленивший студентку преподаватель СПбГУ озвучил следователям мотив убийства

Историк Олег Соколов признался, что хранил тело 24-летней девушки три дня.

Расчленивший студентку преподаватель СПбГУ озвучил следователям мотив убийства
Олег Соколов/Фото: https://science.theoryandpractice.ru/presenters/17802

Жестоко расправившийся с 24-летней студенткой преподаватель СПбГУ Олег Соколов назвал следователям мотивы содеянного. Сейчас обвиняемый в нарушении закона профессор по-прежнему находится в больнице – именно там его допрашивают правоохранительные органы. Соколов заявил – расправился он с девушкой не просто так. Та, по его убеждениям, дала ему повод для ревности. Бороться с соперником профессор не хотел.

Портал 47news отмечает, что девушку Соколов нейтрализовал из мелкокалиберного обреза. Тело он спрятал на несколько дней, ведь в пятницу к нему должны были прийти друзья. Никто о «сюрпризе» в шкафу не догадался.

Убитая Соколовым студентка
Убитая Соколовым студентка/Фото: Facebook погибшей

9 ноября мужчина захотел спрятать тело и специально купил для этого пилу. Чтобы ему не было так дурно во время зверства, профессор злоупотребил алкоголем. Именно это впоследствии и не позволило Соколову устоять на ногах. По неподтвержденной версии, возможной причиной ссоры между влюбленными могло стать неприятие студенткой дочерей Соколова.

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Расчленивший студентку преподаватель СПбГУ озвучил следователям мотив убийства
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