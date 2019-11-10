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Историк Соколов и его жертва поссорились из-за дня рождения

Брат убитой рассказал, что после того, как студентка собралась на праздник друзей, преподаватель ударил ее.

Историк Соколов и его жертва поссорились из-за дня рождения
Олег Соколов. Фото: HTTPS://SCIENCE.THEORYANDPRACTICE.RU/PRESENTERS/17802

Стали известны подробности ссоры между аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и ее преподавателем (и, по совместительству, сожителем) Олегом Соколовым. Напомним, мужчина застрелил 24-летнюю девушку, расчленил тело и пытался избавиться от останков в реке Мойке.

Брат убитой Сергей рассказал о том, что в ночь с 7 на 8 ноября сестра позвонила ему и, рыдая в трубку, пожаловалась, что Соколов ударил ее. Причиной ссоры стало якобы то, что девушка собралась на день рождения к своим друзьям, а ее сожителю это не понравилось.

«Он стал ее оскорблять и говорить, что она неблагодарная. И он ее ударил. Она ушла из дома, — цитирует Сергея канал Рен-ТВ. — Я ее просил, чтобы она ушла. Но она сказала, что ей надо еще вернуться туда за вещами. Она планировала в общаге остановиться. Потом она мне сказала, что с ней все нормально будет».

Похоже, что возвращение на квартиру преподавателя истории стало для Анастасии роковым. У следствия предостаточно улик против ученого, да и сам он дал признательные показания.

Добавим, что после избавления от останков девушки Соколов планировал покончить с собой в Петропавловской крепости, надев на себя костюм Наполеона. Последним он очень увлекался и провел почти всю свою жизнь в изучении наследия французского императора. В Сети можно найти немало видео, как историк участвует в реконструкциях в образе Наполеона.

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Историк Соколов и его жертва поссорились из-за дня рождения
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