В Петербурге преподаватель едва не умер, пытаясь утопить в реке останки любимой студентки

По слухам, профессор долгое время встречался со своей жертвой, а затем она попыталась с ним расстаться.

В Санкт-Петербурге преподаватель одного из самых престижных вузов города попытался утопить в реке останки тела своей студентки и едва не утонул сам. Как стало известно, обвиняемый, будучи профессором, строил отношения с девушкой. Накануне, 8 ноября, студентка вновь оказалась в квартире Олега Соколова. Пара поругалась, Соколов не смог сдержать себя – он расчленил возлюбленную, а когда понял, что сотворил, решил избавиться от тела.

По данным Telegram-канала «Подъем» нарушитель спрятал в пакет отрубленные руки жертвы и пакет, а затем направился с ним к реке. Там 63-летний мужчина попытался утопить содержимое, но оно не тонуло. Тогда петербуржец сам полез в воду, чтобы предпринять еще одну попытку, но выбраться уже не смог.

С сильным переохлаждением преподавателя доставили в больницу. Сейчас он уже дает признательные показания. Сейчас силовики осматривают квартиру подозреваемого – остальные части тела девушки уже найдены. В скором времени предстоит установить ее личность.