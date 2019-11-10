«Леггинсы и капюшонка»: Брежнева рассказала, как одевается на гастролях

Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе не стала скрывать: на гастролях в неформальной обстановке она отдает предпочтение повседневному стилю. Главное для певицы — комфорт. Именно поэтому, готовясь к туру, экс-солистка группы «ВИА Гра» кладет в чемодан те вещи, которые позволят ей не выделяться из толпы, если она решит прогуляться по городу до концерта.

«Самая идеальная одежда для меня на гастролях — спортивный костюм либо леггинсы с капюшонкой… Но я не перестаю удивляться и восхищаться, когда в аэропорту или на вокзале вижу девушек на каблуках! Как удается путешествовать такими красивыми??!» — вопрошает певица.

В интервью для YouTube-канала Вячеслава Манучарова возлюбленная музыкального продюсера призналась, что чувствует себя скованно и неудобно, появляясь на сцене в мини-юбке. Объясняя свои ощущения, Вера напомнила, что она уже далеко не юная девушка. У исполнительницы есть взрослая 18-летняя дочь Соня. И в свои 37 лет Брежневой хотелось бы выглядеть на концертах более сдержанно. При этом знаменитость уточнила, что может позволить себе позировать для мужских изданий, называя фотографию произведением искусства.

Напомним, что старшая дочка певицы обосновалась в Штатах, выбрав кинематографические курсы. Младшая наследница супруги Константина Меладзе — девятилетняя Сара — остается под опекой звездной мамы.